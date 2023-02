E rastësishme? Dy ditë pas takimit Kurti-Vuçiq, në Bruksel do të flitet për liberalizimin e vizave

Dy ditë pas takimit mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit serb, Aleksandër Vuçiq, për të cilin ka pritshmëri të mëdha nga Bashkimi Evropian se mund të jetë vendimtar dhe ai ku dy palët do të japin përkrahjen për propozimin evropian, në Bruksel do të diskutohet edhe çështja e liberalizimit të vizave. A është kjo rastësi?

Më një mars në orën 10:00, në objektin “Europa” pritet që të mblidhet grupi Coreper II. Takimi i parë i muajit, në agjendë do ta ketë edhe çështjen e liberalizimit të vizave për shtetin e Kosovës.

Sipas dokumenteve të publikuara të lidhura me agjendën, çështje e Kosovës renditet e treta dhe shkruan si vijon:

“Pozicioni i Këshillit në leximin e parë me qëllim miratimin e një rregulloreje të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit që ndryshon rregulloren që liston vendet e treta, shtetasit e të cilëve duhet të kenë viza kur kalojnë kufijtë e jashtëm dhe ato shtetasit e të cilëve janë të përjashtuar nga kjo kërkesë – Draft deklaratë e arsyeve të Këshillit”.

Rastësi?

Javëve të fundit nuk ka pasur takime rreth çështjes së vizave, megjithëse, presidenca suedeze i kishte thënë Nacionales se kanë mbetur edhe disa “formalitete” për t’u rregulluar.

Kështu, analistja dhe aktivistja, Zana Avdiu, i ka thënë Nacionales se ekziston ndërlidhje mes vendosjes në agjendë të kësaj çështje, dy ditë pas takimit Kurti-Vuçiq,

“Sipas deklaratës së Von Cramon, që pala që nuk e pranon marrëveshjen do të sanksionohet ndërkombëtarisht, tregon se vendosja në agjende e çështjes së vizave, dy ditë pas takimit, është e lidhur kryekëput me takimin e së hënës.” – tha ajo.

Tutje, Avdiu në deklaratën e saj për Nacionalen shtoi: “Shihet qartë që ka mbaruar koha e sjelljeve tekanjoze, edhe për Kosovën, edhe për Serbinë. Në këtë rast, nëse Kosova nuk e pranon marrëveshjen, sanksioni i parë do të jetë moslibralizimi i vizave”.

Demush Shasha, drejtor i Institutit Epik, para disa ditësh në një intervistë për Nacionalen, e përmendi se synimet e vendit për heqje të vizave, janë të lidhura me dialogun.

“Nga ana tjetër konsideroj se Kosova është me një udhëkryq të rëndësishëm shtet-ndërtues. Synimet tona për liberalizimin e vizave, anëtarësim në BE, NATO, Këshill të Evropës, etj, është drejtpërdrejt i lidhur me avancimin e dialogut…” – deklaroi mes tjerash ai.

Më 30 nëntor, ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian u pajtuan për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.

Siç thuhet edhe në dokumentin e përgatitur për takimin e një marsit 2023, negociatat filluan menjëherë.

Më 12 dhjetor të vitit 2022 u mbajt një takim teknik, ndërkaq dy ditë më vonë, trilogu politik u mblodh në Strasburg. Dy ligjvënësit arritën një marrëveshje duke gjetur një kompromis për disa çështje të pazgjidhura të identifikuara në nivel teknik.

Ndërkaq, më 20 dhjetor 2022, Komiteti i Përfaqësuesve të Përhershëm analizoi tekstin final me synim arritjen e marrëveshjes dhe e konfirmoi atë.

Më 12 janar 2023, Komiteti i Parlamentit Evropian për Liritë Civile, Drejtësinë dhe punët e Brendshme (Komiteti LIBE) konfirmoi marrëveshjen politike dhe më 13 janar 2023 kryetari i LIBE i dërgoi një letër Kryetarit të Komitetit të Përfaqësuesve të Përhershëm duke konfirmuar se, nëse Këshilli miraton Rregulloren në lexim të parë, pas rishikimit ligjor gjuhësor, Parlamenti do të miratojë qëndrimin e Këshillit në leximin e tij të dytë.

Në fund, vlen të përmendet se për shkak të ndërlidhjes së heqjes së vizave me Sistemin Evropian të Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit, liberalizimi i vizave për Kosovën pritet të hyjë në fuqi më së largu më një janar të vitit 2024.

“Ekziston një marrëveshje në nivel Këshilli që qytetarët e Kosovës nuk do të kenë nevojë për vizë pasi të jetë funksionalizuar Sistemi Evropian i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit (ETIAS), kjo pritet të jetë në nëntor të vitit 2023. Por meqenëse ne donim që qytetarët e Kosovës të kishin një garanci, ne kemi vendosur 1 janar 2024 si datën më të fundit për liberalizimin e vizave. Kjo është më tepër një masë sigurie në rast se ka ndonjë vonesë administrative me ETIAS.” – kishte thënë për Nacionalen përfaqësuesja e përhershme e Çekisë, Edita Hrda.