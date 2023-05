E fundit/ Trafikonte lëndë narkotike, ekstradohet drejt Belgjikës me kërkesë të Interpol një shtetas nga Kosova

Berat Gashi, i dënuar për tentativë për posedim, blerje dhe transport të kokainës, është ekstraduar drejt Bëlgjikës me kërkesë të autoriteteve belge. Ekstradimi u bë i mundur me kërkesë të përshpejtuar të avokatit Sokol Tahiraj. Shtetasi nga Kosova rezulton i dënuar me 40 muaj burg nga gjykata belge.

Veprat për të cilat është dënuar janë: Tentativë e vjedhjes të një sasie kokaine në Portin e Amversit ku është pikasur nga pamjet filmike pranë kontenierëve që kishin ardhur nga Ekuadori si edhe për veprën e trafikimit të lëndëve narkotike. Gashi u arrestua në mars të vitit 2021 në portin e Antëerpit.

Berat Gashi është dënuar për tentativë për posedim, blerje dhe transportim të kokainës e kryer në bashkëpunim, shkelje të cilat janë kryer në Anteerp në 7 dhe 8 mars 2021. Në mbrëmjen e 7 marsit, Gashi është parë kur ai edhe një bashkëpunëtor tjetër ishin mes kontejnerëve në portin e Anterpit për të hequr dorën nga një kontejner.

Ai u arrestua nga forcat e policisë pasi u mundua të largohej nga vendi i ngjarjers. Një çantë shpine dhe dy të tjera sportive u gjetën midis kontejnerëve dhe një çelës u gjet në rrugën e arratisjes. Nga kontrolli i telefonave të tyre, u mësua se ata kishin hyrë në Belgjikë me 7 Mars.