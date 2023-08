“Duan Asociacionin”! Kurti i përgjigjet “flakë për flakë” kryeministres serbe: Fantazi!

Nga forumi i Bledit në Slloveni, kryeministri i Kosovës u shpreh se pret që fushata për zgjedhjet në katër komunat në veri të jetë e qetë. “Na duhet të ulim tensionet. Është bërë gati 2 muaj që në bashkitë në veri nuk ka protesta dhe incidente, kemi ulur me dyfish numrin e policëve. Besoj se do të kemi fushatë të ndershme dhe të hapur për zgjedhjet” tha ai.

Ai foli edhe për vendet brenda BE-së që nuk e njohin Kosovën. “Pesë vende ende nuk na njohin, ne po punojmë në mënyrë bilaterale, por edhe në Bruksel dhe atmosfera është më e mirë sesa më parë.

Ka disa hapa konkretë, shpresojmë që të ndryshojnë qëndrimin e tyre, që të na njohin. Vendet skeptike t’i bindim përmes progresit. Jemi optimistë për kohën përpara dhe presim që të bashkohemi me BE-në. Mendoj se në pak vite mund të bëhemi anëtarë të BE-së” tha ai.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Duke iu përgjigjur drejtuesit të panelit, kryeministrja serbe Ana Bërnabiç reagoi duke thënë se “Nuk ka dy vende. Kosova nuk njihet nga OKB. Dyshoj që të jetë pjesë e BE-së derisa ka pesë vende që nuk e njohin.

E vetmja gjë që Prishtina duhet të bënte me marrëveshjen e Brukselit është themelimi i bashkësive serbe. Kurti thotë se marrëveshja e Brukselit nuk ekziston. Le ta përsëris, ky është hapi i parë për normalizimin. Po presim Asociacionin. Për cdo gjë tjetër, ne jetojmë për paqe dhe stabilitet”.

Albin Kurti iu përgjigj “flakë për flakë”. “94% në Kosovë janë pro BE-së. Ne kemi vendosur sanksione kundër Rusisë, Serbia, “JO”, as nuk e mendon. Nuk e distancon veten as nga Millosheviçi as nga Putini” tha ai.