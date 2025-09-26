Dronët e Serbisë cënuan hapësirën e Kosovës? Reagon KFOR-i
Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka deklaruar se nuk ka identifikuar shkelje të hapësirës ajrore me dronë që mund të cenojnë sigurinë në Kosovë.
“Ne nuk kemi identifikuar shkelje të hapësirës ajrore me dronë që mund të rrezikojnë sigurinë në Kosovë. Ne monitorojmë rregullisht hapësirën ajrore të Kosovës me të gjitha mjetet dhe kapacitetet në dispozicion”, thuhet në deklaratën e KFOR-it për media.
Tutje ky mision deklaruar se është me rëndësi që çdo aktivitet në hapësirën ajrore, e veçmas ato afër kufirit, të koordinohen me KFOR-in për të shmangur tensionet dhe për të garantuar siguri.
KFOR-i thekson gjithashtu se mbetet në kontakt të ngushtë me institucionet e sigurisë së Kosovës dhe me Forcat e Armatosura të Serbisë.
Kjo deklaratë e KFOR-it vjen pasi drejtues të institucioneve në Kosovë kanë deklaruar se ditëve të fundit ka pasur qarkullim të dronëve në veri.
Mnistri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla edhe drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, thanë se ka dyshim që dronët kanë ardhur nga Serbia dhe se Policia e Kosovës është në kontakt të vazhdueshëm me KFOR-in dhe po e monitoron situatën.