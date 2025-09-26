LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dronët e Serbisë cënuan hapësirën e Kosovës? Reagon KFOR-i

Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 16:57
Kosovë&Rajon

Dronët e Serbisë cënuan hapësirën e Kosovës?

Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka deklaruar se nuk ka identifikuar shkelje të hapësirës ajrore me dronë që mund të cenojnë sigurinë në Kosovë.

“Ne nuk kemi identifikuar shkelje të hapësirës ajrore me dronë që mund të rrezikojnë sigurinë në Kosovë. Ne monitorojmë rregullisht hapësirën ajrore të Kosovës me të gjitha mjetet dhe kapacitetet në dispozicion”, thuhet në deklaratën e KFOR-it për media.

Tutje ky mision deklaruar se është me rëndësi që çdo aktivitet në hapësirën ajrore, e veçmas ato afër kufirit, të koordinohen me KFOR-in për të shmangur tensionet dhe për të garantuar siguri.

KFOR-i thekson gjithashtu se mbetet në kontakt të ngushtë me institucionet e sigurisë së Kosovës dhe me Forcat e Armatosura të Serbisë.

Kjo deklaratë e KFOR-it vjen pasi drejtues të institucioneve në Kosovë kanë deklaruar se ditëve të fundit ka pasur qarkullim të dronëve në veri.

Mnistri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla edhe drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, thanë se ka dyshim që dronët kanë ardhur nga Serbia dhe se Policia e Kosovës është në kontakt të vazhdueshëm me KFOR-in dhe po e monitoron situatën.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion