Dorëzimi i armëve pas masakrës, Vuçiç: Janë kthyer arsenal dhe mijëra fishekë të kalibrave të ndryshëm

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç deklaroi se deri më tani, janë dorëzuar 3000 armë dhe mijëra fishekë të kalibrave të ndryshëm, në kuadër të aksionit të amnistisë për dorëzimin e armëve pa leje.

“Ky është një lajm i mirë. Ne siguruam një prani të madhe të policëve në shkollë dhe reagimet janë pozitive, si nga prindërit ashtu edhe nga mësuesit. Mësuesit tani do të kenë më shumë të drejta, fëmijët nuk do të mund të torturojnë karriget e tyre, të sillen me arrogancë dhe ngacmim”, u shpreh Vuçiç.

“Ne do të vazhdojmë të marrim armë tpa leje dhe pastaj do të kalojmë në analizën e gjithçkaje që është e ligjshme dhe sigurisht me çfarë analizash janë gjatë vitit dhe për substancat psikoaktive. Nuk mund të besoni se një person është plotësisht i shëndoshë nëse ai është nën ndikimin e lëndëve narkotike dhe ka kaq shumë armë, pavarësisht nëse ka marrë leje për këtë apo jo”, shtoi presidenti serb.

Disa ditë pasi në dy sulme me armë në Serbi, mbetën të vrarë 17 persona, ministria e Brendshme e vendit u kërkoi të dielën qytetarëve të dorëzojnë të gjitha armët e paregjistruara ose do të përballen me dënimin me burg.

Individët që dorëzojnë armë, granata, municione dhe armë të tjera në pronësi të paligjshme midis 8 majit dhe 8 qershorit nuk do të përballen me asnjë akuzë penale, thuhet në një deklaratë të ministrisë së Brendshme të Serbisë. Ata që nuk e respektojnë urdhrin do të përballen me ndjekje penale dhe mund të dënohen me shumë vite burgim, paralajmëruan zyrtarët e qeverisë serbe.