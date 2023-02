Dodik: Tema e kufijve në Ballkan nuk ka mbaruar

Presidenti i entitetit Republika Sërpska, Milorad Dodik, ka thënë se Asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të ketë kompetenca ekzekutive dhe t’i përngjajë entitetit që ai drejton.

“Pajtohem me Vuçiqin që tha se do t’i vazhdojë diskutimet nga momenti i themelimit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, me funksione ekzekutive që duhet të ketë, siç është dakorduar.

Në këtë drejtim nuk do të vazhdojmë diskutimet derisa të formohet Asociacioni në kapacitetin e dakorduar, e jo siç po e ndërmjetësojnë tash shqiptarët.

Pa funksione ekzekutive, nuk ka kuptim të ndërtohet një guaskë e zbrazët që nuk shërben për asnjë qëllim.

Perëndimi po përpiqet gjithashtu ta bëjë Republika Sërpskan një guaskë të zbrazët pa asnjë përmbajtje”, tha Dodik për “Kosovo Online”.

Dodik, që është në listën e personave të sanksionuar nga SHBA-ja dhe Britania e Madhe, madje ka pasur edhe një paralajmërim për “amerikanët e evropianët, se kufijtë në Ballkan nuk kanë mbaruar”.

Ai është pyetur edhe për kushtet që i ka vendosur kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, për të diskutuar për Asociacionin.