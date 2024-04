”Do të bëj masazh”, pezullohet pedagogu. Studentja u përball live: Të kesh turp...!

Protesta disa ditore e studentëve të Universitetit të Prishtinës, ka prodhuar veç pezullim të pedagogut Xhevat Krasniqi nga detyra në Fakultetin e Mjekësisë. Ai akuzohet nga studentët për ngacmim seksual, është pezulluar nga detyra.

Krasniqi u akuzua nga 27 studentë për ngacmim seksual. Lëvizja Feministe Studentore për disa ditë rresht protestoi para rektoratit të Universitetit. Aktivistët kërkuan shkarkimin e pedagogut, duke cituar fjalët, që sipas tyre ka thënë profesori “Unë jam i drejtë në vlerësim, e kështu jam i drejtë, kur dush të bëj masazh”.

Një nga studentet tregoi në protestën e një ditë më parë para Këshillit të Etikës të Universitetit të Prishtinës momentin kur pedagogu i kishte ofruar masazh.

“Ti mu më ke thënë kam be të bo masazh. Pikë. Të kam pa me sy dhe të kam ndi me vesh, mos u ka me lojëra fjalësh. Ti na shkaktu trauma. Nuk mjuafton falja, edhe prindërve tanë u ke shkaktuar stres”, i drejtohet ajo pedagogut, ndërsa studentët e tjerë i thonë se duhet të kërkojë falje dhe të ikë nga puna.