Distria Krasniqi fiton medaljen e artë në Grand Slamin e Parisit

Distria Krasniqi ka vazhduar me formë të lartë. Në garën e saj të parë për vitin 2023, xhudistja pejane e fitoi medaljen e artë.

Distria triumfoi të shtunën në Grand Slamin e Parisit, garën më të famshme dhe më prestigjioze të xhudos. Ka shfaqur formë të lartë dhe nuk është rrezikuar thuajse fare.

27-vjeçarja ishte bartësja e parë në kategorinë deri 52 kg dhe me paraqitjen në tatami dëshmoi pse ishte e para prej bartëseve. Në finale e mposhti bartësen e dytë, hungarezen Reka Pupp. Ndaj saj realizoi hedhje për uazari pas pak sekondash. Më pas kontrolloi luftën deri në fund, pa hasur në vështirësi.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Distria tani ka bilanc prej gjashtë fitore e një humbje me Puppin.

Më me shumë vlerë ishte fitorja në gjysmëfinale ndaj francezes Amandine Buchard, njërës prej më të mirave në kategori. Buchard vjet shënoi dy fitore ndaj Distrisë, në finale të Grand Slamit të Parisit dhe në çerekfinale të Evropianit. Por fituesja e medaljes së argjendtë olimpike ishte pa gjasa ndaj Krasniqit, të shtunën. Distria dominoi plotësisht dhe fitoi me dy uazari, përkatësisht me Ippon.

Kampionia olimpike në kategorinë deri në 48 kg, Distria Krasniqi, në xhiron e parë ishte e lirë. Në të dytën pa telashe e mposhti spanjollen Marina Castello Diez. Në çerekfinale e kaloi mongolen Sosorbaram Lkhagvasuren. Mongolja i pësoi tri dënime për fitoren me Ippon të Distrisë.

Distria në dhjetor kishte fituar Mastersin në Jerusalem, ndërsa ishte në podium në të gjitha garat e vitit të kaluar. Dhe ecurinë shumë të mirë e vazhdoi në Paris.

Ajo për herë të dytë ka fituar të artën në Grand Slamin e Parisit. I ka edhe dy medalje të argjendta e dy të bronztë në këtë garë. Finalet të shtunën u zhvilluan para rreth 15 mijë shikuesve.

Me të artën, Distria fitoi edhe 1000 pikë në ranglistën botërore.

Të shtunën garuan edhe Laura Fazliu dhe Flaka Loxha. Laura garoi në kategorinë deri 63 kilogramë, ndërsa në xhiron e dytë e kaloi xhudisten e Kazakistanit, Samalay Yergaliyeva. Më pas përballë e kishte bartësen e dytë dhe medalisten olimpike, kanadezen Catherine Beauchemin-Pinard.

Ndaj saj po udhëhiqte me uazari, kur pak sekonda para fundit mori dënimin e tretë. Kështu fitorja i takoi kanadezes. Por vendimi i gjyqtarëve për dënimin e tretë ndaj Laurës u mor pas konsultimeve të shumta dhe vlerësohet shumë i dyshimtë.

Flaka Loxha garoi në kategorinë deri 57 kilogramë. Në xhiron e dytë e mposhti amerikanen Mariah Holguin. Kurse më pas humbi nga francezja me përvojë, Priscilla Gneto.

Të dielën në Paris garon Loriana Kuka në kategorinë deri 78 kilogramë.

Në Grand Slamin e parë të vitit po garojnë 520 xhudistë nga 82 shtete.

Kosova ka fituar medalje në Paris që nga viti 2013, pos një viti në të cilin nuk mori pjesë.