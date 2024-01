Dhunuan për vdekje 18-vjeçarin, zbardhet dëshmia e dy të miturve: Lulzim Fejzullahu na qëlloi me thikë

Të tjera detaje kanë dalë në lidhje me vrasjen e Lulzim Fejzullahut nga dy të mitur në Kosovë.

U mësua se dy të miturit, në seancën dëgjimore të mbajtur më 15 janar 2024 në Gjykatën Themelore në Prishtinë, kundërshtuan kërkesën për caktimin e paraburgimit dhe dhanë versionet e tyre për ngjarjen.

Prokuroria e Prishtinës kërkoi në 15 janar 2024, që dy të ,miturit të qëndronin në paraburgim me akuzën “Vrasje në tentativë”, ndërsa Gjykata aporovoi kërkesën e hetuesve. Por pasi 18-vjeçari ndërroi jetë, u ricilësua edhe akuza ndaj dy autorëve, nga “Vrasje në tentativë” në “Vrasje”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Betimi për Drejtësi”, ka publikuar dosjen e Gjykatës, ku thuhet se i mituri i parë e ka kundërshtuar kërkesën për caktimin e paraburgimit, me pretendimin se fillimisht në ditën kritike e kishte hapur xhamin e veturës dhe e kishte pyetur të dëmtuarin (tani të ndjerin L.F), se ‘pse më shave dje’, nga ana tjetër e rrugës ku kishte qenë L.F.

Më pas i mituri pretendon se i ka kërkuar shokut të tij që të ndalë veturën për t’u sqaruar me 18-vjeçarin, i cili sipas tij e goditi me thikë në këmbë.

“Kur jam afrua e kam rrok gumën e veturës me thike dhe e ka qel derën e kerrit dhe ja ka nis me me sjell me thikë dhe më ka therë në këmbë dhe po ashtu duksin e kam pas të shkym se disa here u mundua me therrë, i dyshuari i dytë, u kanë me mua, ai ka dal nga vetura ja ka kap dorën L., dhe jena ikë nja 10 metra, mandej kena ikë me veturë e gomë të shpërthyer 10 metra”, thuhet të ketë deklaruar i dyshuari i parë.

Më tej ai ka pretenduar para hetuesve, se 18-vjeçari i është drejtuar me thikë në dorë dhe se ai është detyruar që ta godasë me shkop në kokë.

“E kam kap stupcin e kena hyp në kerr apet dhe ju kam leshu L., me ndjek me veturë dhe kur na ka pa L., e ka që thikën e ka mbajt, në ato momente dola prej vetes, jam mundu me koqit kerrin por me dije tem L., nuk e ka prek kerri, kam dalë prej kerrit dhe i kam ra L., me shkopin e drurit në dorë ku e ka pas thikën dhe ja kam ba lësho thikën nuk e ka lëshu thikën e ka mbajt në drejtim timin, me pas e kam godit me stupc në kokë mbrapa sigurt nuk e di në anën e djathtë”, thuhet më tej të ketë deklaruar i dyshuari i parë.

Ndërsa shton se nuk e kishte parë kur ka dalë nga makina shokun e tij dhe e kishte parë nëse e kishte goditur edhe ai L.F. Më pas ai shton se mosmarrëveshja kishte filluar pasi i ndjeri ia kishte “zënë rendin te berberi dhe e kishte sharë”.

“E kundërshtoj kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit, vetë jam dorëzua në polici kam shkua në spital ju kam thanë policisë vetë jam i therrt, nuk jam mundu me ikë, mosmarrëveshja kishte ndodh një ditë përpara sepse L., ma kishte zanë renin te berberi dhe më ka sha mua”, deklaron ai para gjykatës.

Po ashtu edhe avokati i tij Veton Rrecaj e kishte kundërshtuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit, me arsyetimin se mungojnë të gjitha parakushtet e parapara ligjore për caktimin e kësaj mase.

Në vendimin e gjykatës, më tej thuhet se i mituri i dytë, po ashtu e kishte kundërshtuar kërkesën për caktimin e paraburgimit, duke thënë se ndjen keqardhje pse ka ndodhur rasti dhe se nuk kishte dashur të ndodhte ajo që ka ndodhur.

“Unë nuk jam për kësi lloj punësh deri në këtë pikë qysh ka ndodh, unë jam nxënës, unë ditën kritike veç kam tentua m’i nda dhe atë dy here”, ka deklaruar i mituri i dytë.

Në deklaratën e tij para Gjykatës, i mituri i dytë deklaron se Lulzim Fejzullahu e ka goditur me thikë shokun e tij, sepse ky i fundit e kishte hapur xhamin dhe e kishte pyetur viktimën se pse e kishte sharë dhe pasi ai e ka hapur derën e veturës, 18-vjeçari ka filluar ta godas më thikë.

“Kur ka tentua me godit në pjesë tjera të trupit, kam dalë edhe unë e kam tërhjek L., prej të dyshuarit të parë, i cili veç e ka mbyll derën e veturës dhe unë jam kthy kam hip në veturë, i kam thanë (të dyshuarit të parë), çona te shpija, në momentin kur e ka pa gjakun në këmbë, ka ndal veturën dhe e ka marrë një stupc, unë stupcin ma herët nuk e kam pa deri në vend të ngjarjes çfare ka qenë nuk e di sigurt, e ka godit (i dyshuari i parë) L. (viktimën), fillimisht në dorë, nuk e di bash sigurt ku e ka rrok, ndërsa unë nuk e kam godit L.”, dekalron ai..

Gjithashtu ai ka deklaruar se nuk e di sigurt nëse e ka goditur me makinë të ndjerin, ndërsa shtonte se e kundërshtonte masën e paraburgimit, me arsyetimin se “nuk kam bërë kurrgjo”.

Ndërsa edhe avokati Adnan Sadiku e kishte kundërshtuar kërkesën e prokurorisë për caktim të paraburgimit, si masa më e rëndë për praninë e të miturit në procedurë penale.

Në anën tjetër, prokurori Fatmir Behrami kishte paraqitur kërkesën për paraburgim dhe kishte theksuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për caktimin e paraburgimit ndaj dy të miturve.

Kurse, gjyqtarja e procedurës paraprake, Lumnije Krasniqi konstatoi se propozimi për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy të dyshuarve është i bazuar, me arsyetimin se ekziston dyshimi i bazuar se të miturit kanë kryer veprën për të cilën dyshohen, ekziston dyshimi i bazuar se nëse të miturit lihen në liri mund të ndikojnë në të dëmtuarin-dëshmitarin, ekziston rreziku i përsëritjes së veprës penale.