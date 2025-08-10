DETAJE nga vrasja në Gjilan/ Viktimat janë babë e bir, shkaku i vrasjes dyshohen fajdet
Detaje të reja janë zbardhur lidhur me vrasjen e dyfishtë në Gjilan. Bëhet me dije se dy viktimat janë babë e bir, ndërsa i dyshuari është identifikuar si Mefail Shkodra. Sipas mediave të Kosovës konflikti dyshohet se ka ardhur si pasojë e fajdes.
“Rasti është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani. Ju njoftoj se sot 10.08.2025 rreth orës 12:32 dyshohet se ka ndodhur një rast vrasje dhe plagosje me armë zjarri në Gjilan rr.”Ibrahim Rugova”, thuhet në njoftimin e policisë.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet relevante dhe prokurori i shtetit.
Policia e Kosovës, njësiti i hetimeve rajonale në bashkëpunim me prokurorin e shtetit po i hetojnë rrethanat e këtij rasti të rëndë.