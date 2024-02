Detaje nga krimi horror/ Vëllai e vrau vëllanë, pastaj e tërhoqi zvarrë dhe e dogji

Prokuroria Themelore e Gjakovës ka ngritur aktakuzë ndaj një personi. i cili akuzohet se në shkurt të vitit të kaluar ka vrarë e më pas ka djegur vëllain e tij pas një sherri të momentit.

Në njoftimi e Prokurorisë bëhet e ditur se ndaj të dyshuarit rëndojnë veprat penale “Vrasje e rëndë” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Sipas aktakuzës, rasti ka ndodhur më 11 shkurt të vitit 2020, në fshatin Bërnjak të komunës së Rahovecit, ku i dyshuari kishte vrarë vëllain e tij.

“I pandehuri paraprakisht kishte njohuri se vëllai, kishte një shumë të konsiderueshme të parave të cilat i kishte marrë me vete nga shteti i Zvicrës, dhe ditën kritike rreth orës 09:00 i pandehuri kishte shkuar në shtëpinë e tij, ku gjatë një bisede të përbashkët, i pandehuri ishte fyer nga tani i ndjeri me pretekst se po i ndërhynë në familjen e tij. I revoltuar nga kjo i pandehuri kthehet në shtëpinë e tij, merr revolen, ku rreth orës 11:00 përsëri shkon në shtëpinë e të ndjerit B.K, hynë brenda në shtëpi, dhe në sallon, ku po qëndronte i njëjti, e ka goditur me predha në gjoks duke e lënë të vdekur në vend”, thuhet në njoftim.

Pas e kishte vrarë, i dyshuari e kishte mbështjellë me një batanije trupin e pajetë të vëllait, e kishte mbuluar me dru, plastika, thasë letre e dërrasa, të cilat i kishte ndezur në oborrin e shtëpisë.

Zjarri kishte qëndruar i ndezur për tri ditë.

“Më pas i pandehuri e merr kufomën, dukë e tërhequr zvarrë me një batanije, e qet në oborr të shtëpisë, më pas kufomën e mbulon me materiale të ndryshme si: dru, plastika, thasë letre, dërrasa, letër të zezë, e gjëra tjera, të cilat më pas i ndez duke krijuar një zjarr të madh i cili qëndron i ndezur 2-3 ditë, dhe më pas mbeturinat se bashku me disa mbetje kockore të tani të ndjerit i hedh jashtë shtëpisë në një vend deri tani të pa identifikuar më qëllim për t’i zhdukur gjurmët e krimit”, thuhet në njoftim.

“Po ashtu, i dyshuari më parë e deri më 11 shkurt 2021, pa autorizim ka poseduar armë dhe municion, në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët, në Republikën e Kosovës. Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontrolle ose posedim të paautorizuar të armëve”. Prokurori i rastit i ka propozuar Gjykatës kompetente, që i pandehuri G.K., të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit për veprat penale të cilat i vihen në barrë”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.