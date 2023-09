Deputeti i Kosovës bën deklaratën e fortë: Qëllimi ishte të vrisnin sa më shumë policë

Deputeti i LVV-së Enver Dugolli, tha se ka informacione të sigurta që dje në Banjskë të Zveçanit qëllimi i sulmuesve ishte që të vriteshin sa më shumë policë. Teksa po diskuton në “Pressing” në T7, Dugolli tha se në Banjskë u kap armatim ushtarak që gjendet vetëm në depo ushtarake.

“Bëhet fjalë për armatim ushtarak i cili nuk gjendet në treg të lirë, nuk mund t’i gjesh në dyqane armësh. Vuçiçit i ka dështu plani. Plani ka qenë që fillimisht të vriten sa më shumë policë”, u shpreh Dugolli.

“Sipas informatave që kam, Policia e ka pa fillimisht rrugën e bllokuar dhe kanë thirrë kolegët e tyre për përforcime, nuk ka pas asnjë lëvizje. Në momentin që kanë shku me përforcime dhe kanë dalë tek ai vendi, ata kanë fillu të shtëna nga të dyja anët, ka qenë prita L, pritë profesionale-ushtarake, për me shkaktu viktima të shumta në polici. Tre ju kanë duk pak, në momentin që të vinë shumë, atëherë të shtien me të gjitha edhe kanë shti ashtu. Profesionalizmi i tyre dhe në njëfarë forme policët kanë fillu kundërsulm dhe e kanë tërheq rreshterin Bunjaku dhe kanë fillu të shtënat me ta. Pastaj kanë ardhë ende përforcime, por me automjete të blinduara dhe sulmuesit janë tërheq duke u futur në manastir”, tregoi ai.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai tha se për sulmin në veri ekzistonte edhe një skenar i dytë.

“Skenari i dytë, ka qenë, se aty ka pas pelegrinazh, civil dhe klerikë fetarë. Kanë mendu që policia do t’i sulmojë dhe në sulm e sipër vriten civilë e pelegrinazh, prishet manastiri, dhe ky lajm të shpërthejë në gjithë botën e të akuzohet Kosova se po shkelë edhe në kultet fetare. Ky ka qenë kurthi më i rrezikshëm për Kosovën”, tha ai.