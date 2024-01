Dënimi i Ratko Mlladiç, Vuçiç i kthehet keq kritikave dhe i bën thirrje serbëve: Mbani kokën lart

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiç i është përgjigjur gjykimit të kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinaj, lidhur me vendimin për dënimin e përjetshëm që mori Ratko Mlladiç, për krime luftë. Vuçiç, në një fjalim në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-së i ftoi serbët të ngrenë kokën lart.

“Nuk janë gjykuar pjesëtarët e popujve tjerë, me gjithë normat ndërkombëtare të drejtësisë. Serbët janë dënuar me gjithsej 1.138 vjet burgim dhe me tetë burgime të përjetshme. Në të njëjtën kohë, Gjykata e Hagës nuk ka gjykuar asnjë kroat për krimet.

Prokurorët me qëllim kanë zgjedhur Ante Gotovinën, Naser Oriçin e Ramush Haradinajn. Të gjithë janë dënuar pos Haradinajt. Por në shkallën e dytë me vendime misterioze janë liruar. Të gjithë dëshmitarët kundër Haradinajt janë vrarë ose vetëvrarë. Kam një porosi për popullin tonë: Mbani kokën lart, as Serbia e as serbët nuk po gjykohen për asgjë”, tha Vuçiç.