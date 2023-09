Deklarata e fortë e deputetit serb: Vuçiç, sanksioni më i madh i Serbisë

Djordje Miketic, deputeti serb i partisë “Zajedno” tha në një intervistë për Euronews Albania se Aleksandër Vuçiç është e keqja më e madhe e Serbisë.

I pyetur mbi mundësinë e sanksionimit të Serbisë pas sulmit të së dielës ndaj policisë së Kosovës në Veri, deputeti serb u shpreh se Serbia është tashmë e sanksionuar nën keqqeverisjen e Vuçiç.

“Unë mendoj se Vuçiç është sanksioni më i madh i Serbisë. Udhëheqja e tij e ka bërë situatën të tmerrshme për serbët, po bllokon rrugën e Serbisë në BE, po përballemi me një inflacion të tmerrshëm, ne i kemi sanksionet dhe ato quhen Vuçiç. Unë them se sanksionet nuk kanë për ta dëmtuar vendin tim, po këtu në Serbi në vuajmë nga çrregullim postraumatik si persona të tjera në rajon ku kemi ende aromë e armëve dhe luftës ndaj duhet t’i shtyjmë politikanët tanë në tryezën e bisedimeve për ti zgjidhur gjërat”, tha deputeti serb.