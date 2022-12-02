Dalin pamjet, levizjet e 35-vjeçarit vetëm 1 orë para se ta qëllonte për vdekje gruan para spitalit
Sokol Halili i ka dhënë fund jetës ditën e sotme, dy ditë pasi vrau gruan e tij shtatzënë 35-vjeçaren Hamide Magashi.
Indeksonline ka publikuar një video të Sokol Halilit pak orë pasi kreu vrasjen e gruas në oborrin e spitalit. Ai është parë në dalje të Suharekës
Halili ka qenë i veshur me të zeza dhe me kapelë në kokë. Sipas Indeks, Halili ka bërë lëvizje të shpeshta rreth spitalit para se të kryente vrasjen.
Rreth një orë para vrasjes së grua, Halili kishte ndaluar në faramaci dhe kishte marrë ilaçe për dhimbjen e kokës.