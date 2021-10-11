Covid-19 në Kosovë, 2 të vdekur dhe 14 të infektuar në 24 orët e fundit
Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar së fundmi situatën e Covid-19 në vend. Në 24 orët e fundit, mësohet se kanë humbur jetën të paktën 2 persona ndërsa kanë rezultuar të infektuar 14 të tjerë.
“11 Tetor 2021: Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon: Në 24 orët e fundit janë dhënë 9.795 doza të vaksinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.456.845 doza të vaksinës. Deri më sot 632.567 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë.
Nga 1.153 testime, 14 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shënuar 2 raste të vdekjes. Sot janë shëruar 74 qytetarë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 156.333. Në total numri i rasteve aktive është 1.095”, njofton ministria.