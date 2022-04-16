LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Burrë e grua rrihen me njëri tjetrin, policia iu vë prangat të dyve

Lajmifundit / 16 Prill 2022, 09:51
Kosovë&Rajon

Burrë e grua rrihen me njëri tjetrin, policia iu vë prangat

Policia e Kosovës ka arrestuar dje një grua dhe burrë në Pejë, për shkak se janë konfliktuar me njëri tjetrin, duke i shkaktuar lëndime në trup.

Sipas raportit të Policisë, atyre u është ofruar ndihmë mjekësore, dhe më pas janë vënë në pranga.

“Pejë 15.04.2022 – 10:20. Janë arrestuar dy të dyshuar një mashkull dhe një femër kosovar-e, qifti bashkëshortor janë përleshur mes vete dhe i kanë shkaktuar lëndime trupore njëri-tjetrit.

Të dyshuarve iu është ofruar trajtim mjekësor. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit,  rasti vazhdon në procedurë të rregullt”, thuhet në raport.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion