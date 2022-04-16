Burrë e grua rrihen me njëri tjetrin, policia iu vë prangat të dyve
Lajmifundit / 16 Prill 2022, 09:51
Kosovë&Rajon
Policia e Kosovës ka arrestuar dje një grua dhe burrë në Pejë, për shkak se janë konfliktuar me njëri tjetrin, duke i shkaktuar lëndime në trup.
Sipas raportit të Policisë, atyre u është ofruar ndihmë mjekësore, dhe më pas janë vënë në pranga.
“Pejë 15.04.2022 – 10:20. Janë arrestuar dy të dyshuar një mashkull dhe një femër kosovar-e, qifti bashkëshortor janë përleshur mes vete dhe i kanë shkaktuar lëndime trupore njëri-tjetrit.
Të dyshuarve iu është ofruar trajtim mjekësor. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit, rasti vazhdon në procedurë të rregullt”, thuhet në raport.