Blinken: SHBA do të vendosë se kur do të rihapë ambasadën në Kiev

Pas vizitës së tij në Ukrainë, Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka treguar detajet nga takimi dhe premtimet e dhëna në Kiev.

Gjatë vizitës të së dielës, e cila ishte niveli më i lartë në Ukrainë nga zyrtarët amerikanë që nga pushtimi rus, SHBA njoftoi më shumë se 700 milionë dollarë ndihmë ushtarake shtesë për Ukrainën.

Departamenti i Shtetit tha gjithashtu se diplomatët amerikanë do të fillojnë të kthehen në Ukrainë këtë javë. Blinken thotë se SHBA do të vendosë me kujdes se kur të rihapë ambasadën në Kiev.

Ai shton se foli me shefin e OKB-së të premten dhe do t’i japë një mesazh shumë të fortë presidentit rus Vladimir Putin për nevojën për t’i dhënë fund luftës, nevojën për një armëpushim dhe korridoret për ndihma për të hyrë. dhe njerëzit të dalin jashtë.

Blinken shton se Rusia vazhdon të përpiqet të brutalizojë pjesë të Ukrainës, por ukrainasit po qëndrojnë të fortë. Ai gjithashtu thotë se Moska po dështon në qëllimet e saj të luftës, ndërsa Ukraina po ia del.

Sekretari i Shtetit thotë se një Ukrainë sovrane dhe e pavarur do të jetë shumë më e gjatë se sa është në skenë Vladimir Putin i Rusisë.