Blinken në Tiranë, ambasadori i SHBA në Kosovë: Albin Kurti po cënon partneritetin me "dinarin"

Nderkohe qe sekretari amerikan i shtetit Blinken po viziton Tiranen, ambasada e SHBA ne Kosove ka dhene diten e sotme nje deklarate shume te forte teksa deklaron se kryeministri Albin Kurti eshte duke cenuar partneritetin strategjik.

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, Jeffrey M. Hovenier, doli në një konferencë për media, ka folur rreth deklaratës të ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit James O’Brien dhe rregullores së BQK-së, që ka ngjallur reagime të shumta për përdorim të dinarit.

Ai citoi gjuhën që përdori ndihmëssekretari James O’Brien. “Jim O”brien ka folur për këtë cështje. Mesazhi i tij është i qartë. SHBA ka shqetësime serioze për mënyrën se si kjo regullore ka hyrë në fuqi. I kemi shprehur shqetësimet privatisht dhe publikisht”, ka thënë ambasadori Hovenier.

Ai ka thënë se ShBA nuk e sfidon Kushtetutën e Kosovës. “Nuk i sfidojmë institucionet e Kosovës për të rregulluar sektorin financiar, nuk sfidojmë institucionet e Kosovës që të ulin rrezikun e pastrimit të parave apo financimin e grupeve terroriste, nuk i sfidojmë institucionet e Kosovës apo BQK-në, por ne vazhdimisht po kërkojmë që të shtyhet zbatimi i Rregullores për një periudhë tranzicioni”, theksoi ai.

Hovenier tha se do të shpresonte që qeveria e Kosovës dhe Kurti të zgjidhin çështjen së bashku. Ai theksoi se situata me dinarin ka ndikuar në partneritetin e SHBA-së me Kosovën.

Hovenier vlerësoi se Qeveria e Kosovës duhet të marrë parasyshë këshillën e SHBA-ve për të shtyrë implementimin e regullores së re të BQK-së.

“Ne do të shpresonim që Qeveria dhe kryeministri Kurti do të angazhohet siç bëjnë partnerët dhe të zgjidhin këtë çështje bashku në vend se të marrin veprime të njëanshme dhe drejtpërdrejtë në të kundërtën asaj që kemi kërkuar të bëjmë. Jemi të shqetësuar, që qeveria dhe kryeministri Kurti nuk e ka bërë këtë”, theksoi diplomati amerikan.

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, Jeffrey M. Hovenier, bëri me dije se do të jetë pjesë e festimeve për nder të 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës.