Bërnabiç mandatohet për kryeministre të Qeverisë së re serbe, Vuçiç paralajmëron se…
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, tha më 27 gusht se propozon Ana Bërnabiqin në postin e kryeministres së Qeverisë së re të Serbisë.
Në një konferencë për media në Beograd, Vuçiç tha se vendimi për mandatarin e ri të Qeverisë ishte një vendim i ndërlikuar.
Ai tha se Bërnabiq nuk do të jetë në krye të ekzekutivit për një mandat të plotë dhe paralajmëroi se më 2024 do të ketë ndryshime në Qeverinë serbe.
Megjithatë, presidenti serb nuk specifikoi se çfarë ndryshimesh do të ketë në Qeverinë serbe.
“Ana tani ka detyra të rëndësishme”, tha Vuçiç.
Bërnabiq ka qenë në krye të Qeverisë serbe në mandatin e kaluar dhe ishte mandatar nga partia në pushtet, Partia Përparimtare Serbe.
Qeveria serbe zgjidhet në Kuvend pas propozimit të kandidatit për kryeministër. Kuvendi më pas voton për zgjedhjen e kabinetit qeverisës.
Partia Përparimtare Serbe (SNS) së bashku me partneren e saj tradicionale, Partinë Socialiste të Serbisë, kanë shumicën në Kuvend.
Vuçiç tha se ai pret që Qeveria të formohet në 20 ditët e ardhshme.
Ai njoftoi se kryetari i Novi Sadit, Millosh Vuçeviç, nga SNS-ja do të jetë zëvendëskryeministër, ndërkaq Ivica Daçiq nga Partia Socialiste do të ketë një rol shumë të rëndësishëm në Qeveri dhe do të jetë koordinator i shërbimeve të sigurisë.
Gjatë konferencës për media, Vuçiç po ashtu njoftoi se Java e Krenarisë, që përfshin edhe Paradën e Krenarisë, e paraparë të mbahej në Beograd në shtator është anuluar ose shtyrë.
Ai tha se të drejtat e minoritetit janë nën kërcënim, por shtoi se shteti është nën presion nga të gjitha anët.
“Nuk është në pyetje nëse [presioni] është i madh, por vetëm se në një pikë nuk mund të arrish gjithçka, dhe kështu është në këtë rast”, tha Vuçiç.
Por, Marko Mihailoviç nga Shoqata “Krenaria e Beogradit”, tha se shteti nuk mund të anulojë Paradën e Krenarisë.
“Ai vetëm mund ta ndalojë, që do të ishte një shkelje e qartë e Kushtetutës dhe e vendimit të Gjykatës Kushtetuese që ka argumentuar se ndalimi i Paradës më 2011, 2012 dhe 2013 ishte jokushtetuese”, shkroi në Twitter Mihailoviç.
Më 2013, Gjykata Kushtetuese e Serbisë nxori përfundimin se ndalimi i Paradës së Krenarisë më 2011 në Beograd ishte jokushtetues dhe ishte shkelur neni 54 i Kushtetutës.
Mihailoviç tha se Parada e Krenarisë do të mbahet ashtu siç është planifikuar, më 17 shtator në ora 17:00 pranë ndërtesës së Kuvendit të Serbisë.
Duke reaguar ndaj njoftimit për anulimin e Javës së Krenarisë, presidentja e Shoqatës evropiane për organizimin e paradave të krenarisë, Kristine Garin tha se as organizatori i kësaj ngjarjeje, Krenaria e Beogradit, e as organizatorët evropianë, nuk do ta anulojnë këtë ngjarje në Beograd.
Ajo rikujtoi se mbajtja e Paradës garantohet nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, pasi vlerësohet si e drejt themelore njerëzore. Garin shtoi se çdo përpjekje për të ndaluar mbajtjen e Paradës do të ishte shkelje e neneve 11,13 dhe 14 të Konventës së të Drejtave të Njeriut, të cilën Serbia e ka miratuar, pasi është anëtare e Këshillit të Evropës.
Java e Krenarisë ishte parashikuar të mbahej në Beograd nga 12 deri më 18 shtator. Kjo ngjarje përfshin edhe mbajtjen e Paradës së Krenarisë.
Partitë politike të krahut të djathtë dhe disa përfaqësues të Kishës Ortodokse Serbe, por edhe grupe të ekstremit të djathtë i kanë kërkuar autoriteteve serbe që të ndalojnë këtë ngjarje.
Sipas organizatës për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, pjesëtarët e komunitetit LGBT+ në Serbi ende janë të ekspozuar ndaj sulmeve dhe kërcënimeve dhe këto krime mbeten të pandëshkuara. REL