Berisha: Qeveria teknike, detyrimi ynë absolut para çdo shqiptari

Kreu i PD-së Sali Berisha theksoi këtë të martë se krijimi i një qeverie teknike para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare është një “detyrim absolut” i opozitës për të krijuar kushtet për një proces të lirë zgjedhor.

Deklaratën e bëri gjatë fjalës së mbajtur në protestën e zhvilluar poshtë banesës së tij. Duke u ndaluar te protesta e pak ditëve më parë, Berisha kërkoi që “20 shkurtin të mos e konsiderojmë si arritje, por si pikënisje për tu përballur me një armik të egër të votës tonë.”

“Ne jemi njerëz të së vërtetës. Ne e dimë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, por e dimë se votën nuk do ta japim kurrë, nuk e dorëzojmë. Ndaj dhe qeveria teknike është detyrimi ynë absolut, para çdo shqiptari, para Shqipërisë, para të ardhmes tonë, të gatshëm për të gjitha sakrificat që tu japim shqiptarëve, votën e lirë, dinjitetin që meritojnë”, tha Berisha.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kryedemokrati premtoi se qeveria e Partisë Demokratike do të sigurojë uljen e tarifave të universiteteve si dhe bursë për studentët.

“Garantoj të rejat dhe të rinjtë, se nuk do të ketë më satër kasapi mbi mesataren e tyre, se tarifat e universiteteve do të ulen, jo një e dy, por 5 herë. Do të ulen 5 herë, fjala ime e nderit dhe se çdo student do të ketë bursën të barabartë me një rrogë për të jetuar normalisht.

Këto janë vetëm disa nga masat që do të ndërmarrim nëse duam që të mbijetojmë si komb. Dhe ne duam të mbijetojmë si komb. Ne jemi komb i lashtë, ne nuk kemi pse zhdukemi pse kërkojnë armiqtë tanë me Edi Ramën të na shfarosin në mënyrë paqësore”, tha ai.