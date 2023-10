Banesa e ministres në Kosovë bie pre e vjedhjes, zyrtarja e lartë përballet me një nga hajdutët

Ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, i është grabitur banesa mëngjesin e së dielës, ku i janë marrë sende me vlerë. Lajmi është bërë publik nga autoritetet 24 orë me vonesë dhe theksohet se rasti është përcaktuar “Vjedhje e rëndë”.



“Ankuesja femër kosovare ka informuar se persona të panjohur kanë depërtuar në banesën e saj dhe nga aty kanë kryer vjedhje. Lidhur me rastin janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për procedura të mëtejme hetimore”, thuhet në raport.



Sipas raportimeve të gazetës Sinjali, Hajdarit iu vodhën 2 mijë e 500 euro dhe gjëra të tjera me vlerë, si dokumente personale dhe kartela bankare.

Burimet brenda Prokurorisë kanë bërë me dije detaje se si grabitësi u fut në banesën e ministres Hajdari, u përball me të dhe u zhduk para syve të saj, bashkë me gjësendet që kishte “avulluar”.