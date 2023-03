Babai i cili pret që Bosnja t’ia heqë vizat Kosovës: “Jetoj për atë ditë”

Muharrem Nerjovaj i Bihaqit të Bosnjës dhe kushëriri i tij, Safet Temaj në Prizren, Kosovë, ende janë në pritje që Bosnjë e Hercegovina të miratojë një marrëveshje për lirinë e lëvizjes vetëm me letërnjoftime ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor.

“Jetoj për atë ditë. Nuk kam qenë në Kosovë për tetë muaj. A mund ta imagjinoni të mos e shihni fëmijën tuaj për tetë muaj?! Nuk është kaq e thjeshtë”, tha Muharrem Nerjovaj për Radion Evropa e Lirë.

Tre muaj pas nënshkrimit të Marrëveshjes nga gjashtë shtetet ndërkohë që Kosova e ratifikoi atë në Kuvend, në Bosnjë e Hercegovinë për ratifikimin e marrëveshjes nuk është diskutuar fare.

Milorad Dodik, president i entitetit Republika Sërpska, vuri në pikëpyetje të gjithë procesin, i cili do të lejonte qytetarët e Bosnjës e Hercegovinës dhe ata të Kosovës të udhëtojnë pa viza nga një vend në tjetrin.

Ai tha se ministrat e këtij entiteti të Bosnjë e Hercegovinës nuk do ta votojnë ligjin/marrëveshjen në Këshillin e Ministrave të BeH-së.

“Po, ne thamë se do ta respektojmë dhe mbështesim lirinë e lëvizjes, por në asnjë mënyrë kjo nuk do të thotë se do t’i tolerojmë fyerjet që vazhdimisht i drejtohen Republikës Sërpska nga autoritetet e përkohshme në Prishtinë”, ka shkruar Dodik në llogarinë e tij në Twitter, pa duke specifikuar se çfarë ofendime po bën Prishtina ndaj Republikës Sërpska.

Këshilli i Ministrave të Bosnjë e Hercegovinës në seancën e 23 shkurtit, për shkak të kundërshtimit të ministrave të entitetit nga Bosnja dhe Hercegovina, Republika Sërpska (RS), e shtyu diskutimin për marrëveshjen.

Përveç Serbisë, Bosnja dhe Hercegovina është i vetmi vend në rajon që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës.

Që qytetarët e Kosovës të udhëtojnë në Bosnje dhe Hercegovinë, kërkohet vizë, e cila “lëshohet vetëm në raste të jashtëzakonshme” me nënshkrimin e ministrit të Punëve të Jashtme të Bosnje dhe Hercegovinës. Aplikimi për vizë mund të dorëzohet në Shkup, Podgoricë dhe Beograd.

Qytetarët e Kosovës, sipas udhëzimeve të miratuara nga Këshilli i Ministrave në vitin 2012, nuk mund të udhëtojnë dhe të qëndrojnë në Bosnje dhe Hercegovinë për arsyje turistike.

Sipas udhëzimeve, qytetarët e Kosovës bashkë me aplikimin duhet të bashkëngjitin një letër ftese të vërtetuar nga Shërbimi për Punët e Jashtme të BeH-së ose një kopje të një gjykate ose thirrje tjetër zyrtare që kërkon një përgjigje në procedurat ligjore të zhvilluara në BeH, ose një certifikatë të marrjes së arsimit ose trajnimit.

“Kërkesa për lëshimin e vizës mund të vërtetohet edhe me një thirrje nga një organ shtetëror ose entitet i BeH-së, një kërkesë nga një përfaqësi diplomatike-konsullore e huaj në BeH ose një kërkesë nga një zyrë përfaqësuese e një organizate ndërkombëtare në BeH dërguar përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme të BeH-së”, tha për Radion Evropa e Lirë, Ambasada e BeH-së në Shkup, kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut.

Ambasada nuk është përgjigjur nëse BeH-ja e njeh pasaportën e Kosovës si dokument të vlefshëm gjatë lëshimit të vizës së Bosnjës dhe Hercegovinës. Sipas udhëzimeve ekzistuese, viza nuk futet në pasaportën e Kosovës, por lëshohet në letër (formular) të veçantë.

Po ashtu, nga viti 2014, edhe qytetarëve të Bosnjë e Hercegovinës iu duhet të pajisen me vizë për të hyrë në Kosovë, sepse më pas janë zbatuar masat reciproke për regjimin e vizave.