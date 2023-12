Babai i 14-vjeçares bashkëpunëtor i rrëmbyesve, detaje nga vrasja e dyfishtë në Maqedoninë e Veriut

Maqedonia është tronditur nga një ngjarje e rëndë ku kanë mbetur të vrarë dy persona, ndërsa kryersi i vrasjes së dyfishtë është person i njejtë i cili sipas ministrit të punëve të brendshme, Oliver Spasovski, ka ikur nga Maqedonia dhe gjendet në Beograd.

Për këtë vrasje dyshohen pesë persona. Vlatko Kekishov është ndaluar dhe i është caktuar masë paraburgimi. Velibor Manev është personi i dytë me paraburgim. Prokuroriaka kërkuar paraburgim edhe për personin e tretë Bore Videvski nga Velesi. Person i katërt i përfshirë në kidnapim të vajzës, Vanja Gjorçevska është babai i së miturës, i cili sipas prokurorit, ka ndihmuar me informacione rreth ndodhjes së vajzës. Personi i arratisur është Lupço Palevski, i cili sipas institucioneve gjendet në Beograd ku ka ikur së bashku me avokatin e tij.

Viktima e parë, Pançe Zhezhovski, 74 vjeçar nga Velesi, i paraqitur si i humbur nga 24 nëntori, është vrarë vetëm përshkak të një konflikti të mëhershëm me Palevskin, të dyshuar për vrasjen e dyfishtë. Viktimës së parë, pas vrasjes i është marrë vetura dhe me veturën e tij, citroen i bardhë, është kryer edhe kidnapimi i vajzës së mitur, që tashmë është vrarë.

Viktima e dytë është Vanja Gjorçevska, 14 vjeçare nga Shkupi, e paraqitur si e humbur nga 27 nëntori, është vrarë dy orë më vonë pasi është kidnapuar. Qëllimi i kidnapimit ka qenë kushtëzimi i nënës së vajzës për të marrë para nga ajo. Sipas prokurorit Gavril Bubevski, në këtë rast është përfshirë edhe babai i Vanjës, Aleksandri, i cili ka dhënë informacione për vendet ku ka lëvizur vajza dhe kur ka qenë e vetme. Sipas policisë dhe prokurorisë, kidnapuesit nuk kanë arritur të kushtëzojnë nënën për para pasi vrasjen e vajzës e kanë kryer vetëm dy orë pasi e kanë realizuar rrëmbimin.

Mbetet enigmë roli i babait të Vanja Gjorçevska, Aleksandrit, i cili tashmë është marrë në pyetje për të kuptuar rolin e tij në krim

Sipas ministrit Spasovski, Vanja ka qenë e lidhur dhe pastaj është vrarë dhe policia e ka gjetur të varrosur në periferi të Shkupit. Ndryshe, i varrosur është gjetur edhe viktima e parë Pançe Zhezhovski i cili me vite e ka kryer profesionin e berberit në Veles.