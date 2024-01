Avokati i Sanduloviç: Do të shkoj edhe unë tek varri i familjes Jashari

Avokati i politikanit serb, Nikola Sanduloviç që u dhunua nga shërbimi sekret BIA, deklaroi se do të shkojë të enjten në Prekaz teka varri i familjes Jashari për të bërë nderime.

Vetë Nikola Sanduloviç ishte në Prekaz disa ditë më pare ku edhe u shpreh se Serbia dhe Vuçiç duhet të kërkojnë falje për luftën dhe masakrat në Kosovë. Kur Sanduloviç u kthye në Serbi u mor peng dhe u dhunua nga shërbimi sekret serb. Më pas ai është vënë në pranga dhe ndodhet në burg. Avokati i tij shprehet se është i fokusuar në lirimin e klientit të tij, por edhe që të merren masa ndaj dhunuesve të tij.

Nga ana tjetër ai shton se do të vendosë edhe ai lule teka varri i familjes Jashari në Prekaz.

“Te enjten do shkoj në Kosovë. Do shkoj personalisht në varrin e familjes Jasharit dhe do vendos lule në varrin e Blerina Jasharit, të miturës që u vra në 1998 dhe më pas do të kthehem në Serbi dhe do e shikoj vendin tim në sy. Do i them “ja ku jam, do më arrestoni? Do të më dhunoni dhe mua?”, tha avokati për Euronewsal.