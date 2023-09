Artan Hoxha: Operacion i përgatitur prej vitesh, ja skenari që kishin përgatitur sulmuesit

Artan Hoxha ka folur për sulmin e armatosur ndaj policisë së Kosovës nga një grup paramilitar, i cili vrau policin Afrim Bunjaku dhe plagosi dy policë të tjerë. Hoxha tha se bëhet fjalë për një strukturë ushtarake, e cila nuk ka patur qëllim goditjen e një patrulle policie, por shkaktimin e një situate të jashtëzakonshme në Kosovë, për të krijuar një vatër të fuqishme rebelimi dhe një skenar si Krimeja, pra aneksimi i saj nga Rusia.Hoxha deklaroi se ky skenar ka vite që përgatitet dhe nuk është një skenar i momentit.

"Do të sjell disa ngjarje që kanë ndodhur edhe në territorin tonë, gati identike. Nga ato që kemi parë deri tani, kemi parë komando të veshur me uniforma ushtarake por pa logo. Edhe pse dihet fare mirë kush e përdor atë lloj uniforme. Ngjan me sulmin në repartin e Peshkëpisë ku na u vranë dy ushtarakë dhe u mor reparti peng. Në largim komando që erdhi nga territori grek, ka qenë identike si kjo, e veshur me uniforma ushtarake. Shqiptarët më së pari duhet të nxjerrin një mësim të madh, sepse e dinë fare mirë, që pavarësisht asaj që thonë politikanët për “zero probleme me fqinjët", e dimë situatën. Sot, armatimi, vetëm nga gjurmët që do të gjenden, ka gjurmë gishtash dhe ADN, do të nxirren se kush ka qenë i përfshirë. Gjithë ai arsenal të çon në konkluzion, që nuk është komando terroriste, por është aktivitet i organizuar i mirëfilltë, nga një shtet i organizuar mirë.

Është armatim i vitit 2021.

Ka mjete taktike, veshje, targa, përshtatja e makineve identike si KFOR, target gjermane dhe target e KFOR, e kishin maskuar në mënyrë perfekte.

Nuk ka ndodhur brenda një dite dhe muaji. Sigurisht policia e Kosovës ka meritë për shpejtësinë e veprimeve, që na dha këtë panormë dhe na ka nxjerrë në këtë situatë, por të përgatitësh, ata kanë të paktën tre vite, për një lëvizje që synonte të shkaktonte situatë të jashtëzakonshme.

Të dhënat nga terreni dëshmojnë që grupi nuk ka patur objektiv të qëllojë një patrullë të zakonshme policie, që sot ne kemi një dëshmor, vlera e të cilit është e pamatë. Ajo strukturë është strukturë e tërë ushtarake.

Maskimin e kanë me mjete dhe dokumenta të KFOR, kanë armatim të fundit dhe të të gjithë kalibrit. Janë të pajisur me dronë.

Kanë një bazë taktike që dëshmon që njerëzit që do të veprojnë, nuk janë një skuadër e vetme por një gjerësi veprimesh, që synojnë që në katër komunat serbe, donin një Krime të re në Kosovë.

Kemi të bëjmë me një skenar të qartë të një tentative për të krijuar një vatër të fuqishme rebelimi dhe zjarri brenda Kosovës, kryesisht në zonat e banuar nga serbët.

Tani, cfarë ka ndodhur në mesnatë?

Patrulla është njoftuar që ka bllokim rruge. Instruktazhi i policisë është që polici nuk duhet të hyjë në konflikt fizik kur ndeshet me dy persona. Policia ka shkuar me informacion paraprak që janë vendosur dy kamion që ka bllokuar urën për në fshatin Banjskë.

Pelegrinët janë nga Novisad, zona hungareze e Serbisë.

Informacionet ishin marrë nga shërbimet sekrete, por përse është lejuar të ndodhë kaq gjatë në territorin e Kosovës?

Ne kemi një avantazh, shefja e shërbimit tonë sekret ka qenë shefja e shërbimit sekret të Kosovës. Është interesante, shërbimet partnere kanë patur iformacion, madje dinë edhe tre manastire të tjera që nuk kontrollohen nga policia.

Pse kanë hyrë në Manastir? Sepse u jepej imunitet të mos goditeshin brenda.

Fakti që për një kohë kaq të gjatë, kemi parë incidente që kanë ndodhur në Kosovë, goditjet ndaj KFOR dhe trupave të policisë. Ka patur dyshime që po sillnin pajisje dhe furnizime shtesë. A ka qenë koha e kryengritjes në mëngjesin e datës 24? Kjo nuk dihet. Duhet parë me kujdes, por bie në sy fakti, që kemi katër të vrarë, dy të arrestuar, 6 të plagosur të tjerë. Janë minimalisht 12 persona.

Në momentin kur forcat speciale të Kosovës kanë vepruar shpejt, është arritur në pikën që është parë fuqia e zjarrit të të dyja palëve, atëherë kanë arritur në pikën, nëse situate vijon, do të kemi viktima në civilë", deklaroi ndër të tjera Hoxha.