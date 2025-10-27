Arrestohet prokurori në vendin e punës, dyshohet për marrje ryshfeti
Një prokuror i Prokurorisë Themelore në Prizren është arrestuar nga Policia e Kosovës, nën dyshimin se ka marrë ryshfet gjatë ushtrimit të detyrës.
Shtetasi me iniciale B.Sh., prokuror në detyrë, është ndaluar në vendin e punës pas urdhrit të lëshuar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës.
Sipas njoftimit zyrtar, hetuesit e Krimeve të Rënda dhe të Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me Prokurorinë e Prizrenit, po ndërmarrin të gjitha veprimet hetimore të nevojshme, në përputhje me ligjet në fuqi.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje mbi shumën apo rastin konkret për të cilin dyshohet prokurori.
Komunikata e plotë:
Arrestohet një i dyshuar për veprën penale “Marrja e ryshfetit”
Prishtinë, 27 Tetor 2025
Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Policinë e Kosovës, në bashkëpunim me Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Prizren kanë arrestuar B.Sh nën dyshimin se ka kryer veprën penale “Marrja e ryshfetit”.
I dyshuari B.Sh., prokuror në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, është arrestuar në vendin e punës.
Prokuroria Speciale së bashku me Policinë e Kosovës, është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, në përputhje me Kodin e Procedurës Penale dhe ligjet në fuqi.