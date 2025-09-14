LEXO PA REKLAMA!

Aleanca me SHBA-në në rrezik? Dialogu strategjik me Kosovën pezullohet pas veprimeve të Kurtit

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 09:42
Kosovë&Rajon

 

Aleanca me SHBA-në në rrezik? Dialogu strategjik me Kosovën

Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të pezulluar dialogun strategjik me Kosovën ka shkaktuar reagime të forta brenda vendit. Sipas SHBA-së, veprimet e qeverisë në detyrë, të udhëhequr nga Albin Kurti, “kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke e vështirësuar bashkëpunimin në prioritetet e përbashkëta”. Presidentja Vjosa Osmani shprehu keqardhje dhe theksoi se aleanca me SHBA-në është strategjike, duke bërë thirrje për unitet politik dhe për angazhim të të gjithëve në ruajtjen e këtij partneriteti historik.

Qeveria në detyrë, përmes zëdhënësit Përparim Kryeziu, ka deklaruar gatishmërinë për të përmirësuar dhe korrigjuar veprimet e saj, duke e konsideruar bashkëpunimin me SHBA-në prioritet të kryer. Ndërkohë, liderët e partive opozitare, Memli Krasniqi (PDK), Lumir Abdixhiku (LDK) dhe Ramush Haradinaj (AAK), kritikuan ashpër qeverinë dhe veprimet e saj, duke i cilësuar si të rrezikshme për besimin dhe stabilitetin strategjik të Kosovës.

Pezullimi i dialogut u shkaktua nga veprime të autoriteteve kosovare në veri të vendit, përfshirë ndalimin e fondeve shëndetësore dhe pensionale që funksionojnë sipas sistemit serb dhe marrjen nën kontroll të objekteve të postës në disa zona. Analistët dhe biznesi shprehen shqetësim për pasojat e këtij vendimi mbi investimet dhe stabilitetin ekonomik, ndërsa shoqëria civile dhe politikanët kërkojnë rikthimin sa më të shpejtë të dialogut dhe bashkëpunimin e të gjitha forcave politike për të ruajtur marrëdhënien strategjike me SHBA-në.

