Alarm në arsim! 629 nxënës braktisin shkollat në Kosovë për t’u larguar jashtë vendit – ja cilat qytete po boshatisen më shumë
Kosova po përballet me një trend shqetësues: vetëm gjatë vitit shkollor 2024/25, plot 629 nxënës nga klasa e parë deri në të dymbëdhjetën janë shpërngulur bashkë me familjet e tyre jashtë vendit. Statistikat e Ministrisë së Arsimit zbulojnë se në krye të listës së humbjeve qëndron Gjakova me 89 nxënës më pak, e ndjekur nga Malisheva me 84, Gjilani me 74 dhe Prizreni me 66. Ndërkohë, në kryeqytet, Prishtina, numri i largimeve është dukshëm më i ulët – vetëm 9 nxënës. Në shkollën “Emin Duraku” në Prishtinë, drejtori Visar Osmani pranon se rastet nuk janë të shumta, por mjaft të ndjeshme, duke theksuar se krahas nxënësve, edhe mësimdhënës kanë emigruar jashtë.
Ekspertët tërheqin alarmin se ky fenomen lidhet drejtpërdrejt me gjendjen e rëndë sociale dhe ekonomike në vend. “Kjo është plagë që do të thellohet nëse nuk merren masa urgjente,” paralajmëron njohësi i arsimit, Argjend Osmani, duke ia atribuar përgjegjësinë Qeverisë për mungesën e stabilitetit ekonomik dhe social. Ndërkohë, disa komuna pothuajse nuk janë prekur, si Klina me vetëm një rast, apo Juniku, Obiliqi dhe Novobërda, ku nuk është raportuar asnjë largim. Fenomeni, sipas specialistëve, rrezikon të lërë shkollat e Kosovës gjithnjë e më bosh, duke pasqyruar emigrimin masiv të familjeve.