Aksidentohet makina e policisë, 4 të lënduar, mes tyre 3 efektivë

Një makinë policie është aksidentuar në veri të Kosovës. Mësohet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:50 në veri të Mitrovicës, Si pasojë e aksidentit janë lënduar shoferi i makinës dhe tre zyrtarët e policisë.

“I dyshuari mashkull kosovar derisa ishte duke drejtuar automjetin me të arritur në udhëkryq, duke mos respektuar shenjën ‘Kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi’ dhe shenjën ‘stop’, ka goditur veturën zyrtare të Policisë. Si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar i dyshuari dhe tre zyrtarë policorë, të cilët pas marrjes së tretmanit mjekësor janë liruar”, thuhet në raport.