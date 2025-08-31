Aksident tragjik në Kosovë, humb jetën fëmija, lëndohen 4 persona
Një fëmijë ka humbur jetën dhe katër persona janë lënduar në një aksident trafiku sot në fshatin Zabel i Ulët të Drenasit.
Një aksident trafiku me pasoja fatale ka ndodhur sot rreth orës 17:00 në fshatin Zabel i Ulët të Drenasit.
Zëdhënësja e Policisë, Flora Ahmeti, ka konfirmuar rastin duke thënë:
“Sot rreth orës 17:00 kemi pranuar informatën se në fshatin Zabel i Ulët të Drenasit ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet.
Si pasojë e aksidentit një person ka mbetur i vdekur dhe janë lënduar katër të tjerë”, ka thënë Ahmeti.
Sipas saj, viktima është i mitur dhe vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. “Personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor”, ka shtuar zëdhënësja.
Policia bën të ditur se me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal.