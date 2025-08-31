LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident tragjik në Kosovë, humb jetën fëmija, lëndohen 4 persona

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 19:22
Kosovë&Rajon

Aksident tragjik në Kosovë, humb jetën fëmija, lëndohen

Një fëmijë ka humbur jetën dhe katër persona janë lënduar në një aksident trafiku sot në fshatin Zabel i Ulët të Drenasit.

Një aksident trafiku me pasoja fatale ka ndodhur sot rreth orës 17:00 në fshatin Zabel i Ulët të Drenasit.

Zëdhënësja e Policisë, Flora Ahmeti, ka konfirmuar rastin duke thënë:

“Sot rreth orës 17:00 kemi pranuar informatën se në fshatin Zabel i Ulët të Drenasit ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet.

Si pasojë e aksidentit një person ka mbetur i vdekur dhe janë lënduar katër të tjerë”, ka thënë Ahmeti.

Sipas saj, viktima është i mitur dhe vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. “Personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor”, ka shtuar zëdhënësja.

Policia bën të ditur se me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion