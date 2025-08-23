Aksident në Kërçovë, humbin jetën dy nxënëset 16-vjeçare
Dy nxënëse të moshës 16 vjeç, Eriona Ramadani dhe Albina Abazi, humbën jetën tragjikisht në një aksident me motoçikletë pranë fshatit Kolibar.
Të dyja vajzat ishin nxënëse në Shkollën e Mesme të Muzikës në Kërçovë. Shkolla shprehu ngushëllimet e saj për humbjen e dy nxënëseve, duke theksuar tronditjen e thellë që ky aksident ka shkaktuar në komunitetin shkollor.
Drejtori, stafi mësimdhënës dhe nxënësit i shprehën ngushëllimet familjeve të viktimave dhe u lutën për forcë për të përballuar këtë humbje të madhe.
Postimi i shkollës:
Me dhembje të thellë dhe zemra të tronditura morëm lajmin për ndarjen tragjike nga jeta të dy nxënëseve tona të dashura, Eriona Ramadani dhe Albina Abazi. Humbja e tyre ka prekur thellë çdo kënd në shkollën tonë dhe ka lënë pas një boshllëk të pazëvendësueshëm në zemrat tona.
Në këto çaste të rënda pikëllimi, stafi pedagogjik, drejtoria dhe gjithë nxënësit e SHMK “Drita” – Kërçovë shprehim ngushëllimet më të sinqerta për familjet, të afërmit dhe miqtë e tyre. Ndajmë dhimbjen me ju dhe lutemi që Zoti t’ju japë forcë për ta përballuar këtë humbje të madhe.
Qoftë kujtimi i Erionës dhe Albinës i përjetshëm!
U prehshin në paqe!
Me respekt dhe pikëllim të thellë,
Drejtoria dhe stafi i SHMK “Drita” – Kërçovë.
Autoritetet ende nuk kanë dhënë detaje mbi shkaqet e aksidentit.