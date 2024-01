Abazovic: Jam pro Ballkanit të Hapur, ka mbështetjen e SHBA, partneri ynë më i madh

Kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviq ka thënë se sheh si mundësi të mirë iniciativën Ballkani i Hapur, dhe beson se edhe shteti ti tij do të bëhet pjesë e kësaj nisme, pasi ajo ka mbështetjen amerikane.

Abazoviq në një intervistë për Euro News Serbia, në prag të vizitës së tij në Serbi, ka folur edhe për Ballkanin e Hapur, iniciativë për të cilën ka thënë se e sheh me optimizëm, pasi sipas tij çdo lloj bashkëpunimi rajonal është në të mirë të rajonit.

Ai ka thënë se edhe më të sigurt për t’u bërë pjesë e kësaj nisme e bën fakti se ajo ka mbështetjen e administratës amerikane, transmeton Gazeta Online Reporteri.net.

“Unë jam optimist dhe jam pozitiv ndaj asaj nisme, në kuptimin afirmativ, andaj jam “për”. E shpjegoj shume thjesht.

Çdo lloj bashkëpunimi rajonal është diçka për të cilën kanë nevojë të gjitha vendet e rajonit.

A do të thotë dikush se është një zëvendësim për diçka? Unë mendoj se kjo e përshpejton procesin e BE-së, sepse BE-ja nuk dëshiron të ketë situatën që ka tani, dhe kjo është që të gjitha vendet kur vijnë në Bruksel të flasin kundër njëri-tjetrit.

Pse do të ishte kështu? Së dyti, Ballkani i Hapur ofron një perspektivë për zhvillimin ekonomik. Këto vende tashmë kanë nënshkruar disa dokumente në lidhje me lehtësime të caktuara apo tregti.

Ajo që është një treg i përbashkët, është plotësisht i pajtueshëm me atë që propagandon edhe Procesi i Berlinit. Kështu që unë e shoh këtë iniciativë si diçka që mund të përdoret bukur nëse jemi të gjithë të sinqertë në lidhje me të dhe nëse të gjithë kontribuojmë.

Nuk shoh se është në kundërshtim me atë që është politika e BE-së. Unë kam biseduar me shumë liderë të BE-së për këtë temë, ka nga ata që ende kanë njëfarë skepticizmi.

Ne si qytetarë, sa herë që ka një iniciativë të panjohur, gjithmonë e shikojmë me kujdes, por ajo ka mbështetjen e fortë të administratës amerikane. Shtetet e Bashkuara janë partneri ynë më i madh i politikës së jashtme së bashku me BE-në”, ka thënë Abazoviq.

I pyetur nëse këtë nismë e sheh me dyshim, Abazoviq ka thënë se deri tani ka parë asnjë argument për ta parë si të dëmshme.

“Pse do të shoh diçka të diskutueshme? Unë thashë më herët në intervistë se dikush duhet të japë një argument të vlefshëm se pse kjo është e keqe. Unë nuk e dëgjova atë”, ka thënë kryeministri malazez.

Ai ka bërë të ditur se tashmë kanë caktuar personin dhe ekipin që do t’i bëjë analizë kësaj nisme, dhe në fund rezultati i kësaj analize do të tregojë nëse ky shtet do t’i bashkohet Ballkanit të Hapur apo jo.

“Ajo që ka bërë Qeveria dhe ajo që është jashtëzakonisht e përgjegjshme është se ne kemi udhëzuar zëvendëskryeministrin, i cili është përgjegjës për politikat rajonale dhe integrimet evropiane, që të formojë një trup pune që do të jetë ndërinstitucional.

Aty do të jenë përfaqësues të shumë ministrive, por edhe përfaqësues të sektorit civil. Dhe do të bëjnë një analizë që në fund duhet t’i paraqitet qeverisë.

Nëse në fund të asaj analize gjithçka është ashtu siç duhet, nuk shoh asnjë problem”, ka thënë Abazoviq duke shtuar se analiza do të fokusohet te ndikimi që Ballkani i Hapur do të ketë në ekonominë e shtetit, potencialin dhe rreziqet që mund t’i mbartë.

Një nga pikat më të diskutueshme për kundërshtarët e Ballkanit të Hapur në rajon është ajo se kush e ka iniciuar këtë nismë. Por për Abazoviqin kjo nuk përbën fare problem. Ai thotë se nga ky këndvështrim e shohin vetëm ata njerëz që zgjedhin të mos shohin nga e ardhmja.

“Kjo mund të jetë e diskutueshme për disa njerëz që jetojnë në të kaluarën.

Nuk është kontestuese për kryeministrin e Malit të Zi. Nuk më intereson kush e ka iniciuar nismën dhe as si quhet nisma. Gjithçka që më intereson është nëse është në favor të Malit të Zi.

Nëse quhet Ballkani i Hapur, Procesi i Berlinit, apo diçka krejtësisht tjetër, nëse është iniciuar nga Gjermania, Franca, Serbia, Kosova – është krejtësisht e parëndësishme. Nëse është për të mirën e qytetarëve të Malit të Zi, është e pranueshme për ne.

Nëse nuk është në favor, atëherë nuk ka rëndësi se kush është iniciatori. Kështu që unë mendoj se njerëzit shpesh jetojnë në të kaluarën për shkak të strukturave të caktuara politike, ata janë të ngrirë dhe duan të mbajnë status quo-në kudo në rajon.

Pse? Sepse kjo është e vetmja mënyrë që politika të tilla të mbijetojnë.

Kur politika të tilla shkrihen dhe qarkullimi i lirë i njerëzve, mbizotëron më shumë biznes, më shumë besim, dinamizëm, lëvizshmëri, politikat e tyre nuk do të kenë më një shans në asnjë zgjedhje.

Dhe nga niveli njerëzor e kuptoj pse duan të magjepsen, por mbështes edhe politika të tjera progresive që nuk duan ta mbajnë këtë rajon në vitet nëntëdhjetë.

Më intereson se çfarë do të ndodhë me Malin e Zi në vitin 2030 dhe jo të kthehem në 1992, 1995 apo 2003. Kjo nuk më intereson.

A ka struktura që kanë një mentalitet të ndryshëm? Mos ngurroni, por le t’i diskutojmë të gjitha këto në një diskurs publik”, ka thënë Abazoviq.