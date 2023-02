A do ta njohë Beogradi pavarësinë e Kosovës? Ja çfarë thotë drejtori i ITSHKSH

Drejtori i ITSHKSH në Maqedoninë e Veriut, Skënder Asani, është shprehur pesimist lidhur me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Beogradi.

I ftuar në emisionin “Ballkan”, ai tha se duke e njohur politikën serbe kjo gjë nuk mund të ndodh, vetëm nëse ka ndonjë revolucion brenda politikës serbe.

Asani shtoi se duke para retorikën e liderit të serbisë, ai mund të njohë një proces, por jo pavarësisë.

“Unë mendoj se Serbia, me aq sa e njoh unë, nuk kam bindje nëse nuk ndodh një revolucion brenda Serbisë, që ajo ta njohë Kosovën.

E shohim liderin serb, ai nuk është i gatshëm të nënshkruajë njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ai mund të njohë një proces”, u shpreh Asani.

Mësohet se në Beograd është mbajtur një takim ku është diskutuar kapitulli 35, që ka të bëjë me marrëdhëniet me shtetet fqinje, si rrugë për të hyrë në BE. Për këtë Asani tha se do të veprohet si me Maqedoninë.

Kujtojmë që procesi i për hapjen e negociatave i Maqedonisë me BE ngeci për shkak të një mosmarrëveshje me Bullgarinë, por më pas u vendos që dy vendet të kenë një proces negociatash, ndërkohë që proceset e tjera vazhdojnë.