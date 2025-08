21 vjeç dhe shtatzënë, ish-Sofia e Çanit tregon për bekimin që i ka ardhur

Ajo u bë e njohur nga emisioni i Arjan Çanit, si një nga Sofia-t e tij me sytë blu, mirëpo që atëherë Adonia Dobi mori famë edhe si modele.

Sot ajo është vetëm 21 vjeç e megjithatë mosha nuk e ka kushtëzuar për të mos u celebruar me të dashurin e zemrës, apo për të qenë një grua shtatzënë.

Adonia e cilëson veten si një vajzë me fat dhe e bekuar pasi veç dashurisë së vërtetë që ka gjetur, së shpejti do të bëhet nënë për herë të parë.

Ajo ka treguar për "Panorama" se fëmija i saj nuk do ta pengojë për të vazhduar të jetë modele, ndërsa ka ndarë imazhe edhe nga babyshoëer, ku ishin të ftuar gjtihë miqtë dhe mikeshat e çiftit.

Ajo ka treguar:

Unë kam dashur dhe dua që engjëlli jonë të jetë i shëndetshëm, në radhë të parë, sepse gjinia s’ka rëndësi. Besoj se disa njerëz e kuptojnë këtë që po them. Synimet e mia vazhdojnë të jenë po të njëjta, po tani me një engjëll në krah.Jam 21 vjeçe dhe nuk besoj se ka ndjerë kush frikë për anën fizike kur ka ndjerë lëvizjet dhe gjuajtjet që të dërgon bebi. E di se do të kthehem shumë shpejt në formë, gjithsesi."