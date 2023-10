Zyrtarisht luftë në Lindjen e Mesme, Izraeli po përgatit sulm tokësor në Gaza

Është rritur frika për përshkallëzimin e luftës në Lindjen e Mesme pas përfshirjes zyrtare të Hezbollahut në luftën që shpërtheu në Izrael pas sulmit të befasishëm nga Hamasi.

Ndërsa luftimet vazhdojnë, grupi libanez Hezbollah lëshoi ​​një deklaratë të dielën duke marrë përgjegjësinë për sulmin në 3 zonave izraelite, të njohura si “Fermat Shebaa” duke përdorur raketa dhe artileri.

“Shebaa Farms” konsiderohet nga Libani si i pushtuar nga Izraeli. Të tre vendet përfshijnë sitin Radar, Zabdin dhe Ruvaisat Al-Alam, thuhet në deklaratën e Hezbollahut. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima, megjithatë, ky zhvillim i ri ngre shqetësime për një përshkallëzim të armiqësive. Ushtria izraelite u përgjigj me zjarr dhe drone.

Në të njëjtën kohë, Izraeli po premton një hakmarrje të ashpër, me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu duke paralajmëruar se po fillon një “luftë e gjatë dhe e vështirë”, ndërsa nënvizon se përgjegjësia për atë luftë i takon Hamasit.

“Ne do të rivendosim sigurinë për qytetarët e Izraelit dhe do të fitojmë”, tha kryeministri izraelit, duke u kërkuar banorëve në kufi me Gazën që të largohen sa më shpejt nga shtëpitë e tyre. Menjëherë pas kësaj, ushtria izraelite filloi të evakuonte zonën kufitare. Mijëra njerëz do të zhvendosen në pjesë të tjera të Izraelit, tha zëdhënësi i ushtrisë Richard Hecht.

Nga ana e tij, lideri i Hamasit denoncoi bllokadën e vazhdueshme të Gazës dhe nismat për normalizimin e marrëdhënieve mes Izraelit dhe vendeve arabe.

“Sa herë ju kemi paralajmëruar se palestinezët kanë jetuar në kampe refugjatësh për 75 vjet, por ju refuzoni të njihni të drejtat e popullit tonë?”, tha ai ndër të tjera. Ushtria izraelite duket se po përgatitet për një pushtim tokësor të Rripit të Gazës, pasi operacioni për lirimin e pengjeve dhe neutralizimin e luftëtarëve të Hamasit në tokën izraelite u kurorëzua me sukses.

Izraeli është ende në gjendje shoku, me dhjetëra njerëz të zhdukur dhe që besohet se janë pengje brenda Rripit të Gazës të bllokuar. Një qendër për persona të zhdukur është ngritur pranë aeroportit Ben Gurion.

Në të njëjtën kohë, luftëtarët e Hamasit pretendojnë se janë ende të pranishëm në qytetet në jug të Izraelit, sipas një deklarate nga organizata.

Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë sot një takim urgjent për të diskutuar zhvillimet në Lindjen e Mesme. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të bëjë “përpjekje diplomatike për të shmangur përkeqësimin e situatës midis Izraelit dhe Hamasit.