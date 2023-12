Zyrtari i Tajvanit alarmon vendin: Kina po përgatitet të na pushtojë brenda vitit 2025

Ministri i Mbrojtjes së Tajvanit, Chiu Kuo-cheng ka deklaruar së fundmi se Kina do të jetë e gatshme të përgatisë një sulm total ndaj vendit tonë brenda vitit 2025. Kjo deklaratë vjen pas manovrave kineze në fillim të tetorit, kur Pekini dërgoi në zonën që e ndan nga ”simotra” Tajvan më shumëse 150 avionë luftarakë.

Ministri tajvanez cilësoi manovrat si akti më agresiv në 40 vitet e fundit, që sipas tij mbështet idenë që lidershipi komunist në Pekin mendon seriozisht për një ndërhyrje në atë që prej më shumë se 70 vitesh e cilëson si krahinë “rebele”, por që faktikisht njihet nga pjesa më e madhe e vendeve.

Qeveria në Taipei morri vendimin për një shtim të buxhetit me 8.6 miliardë dollarë për ushtrinë, në veçanti për prodhimin e raketave dhe mjeteve të tjera luftarake. “Jemi të përgatitur ushtarakisht, po na sulmoi Kina do të paguajë një çmim të lartë. Po u desh që të luftojmë do të jemi në linjë të parë”, deklaroi ministri Chiu Kuo-cheng./A2cnn