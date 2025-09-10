Trump reagon për sulmin e Rusisë me dronë: Ja ku jemi! Polonia: Putin po tallet!
Presidenti amerikan Donald Trump, ka reaguar ne lidhje me incidentin mes Rusise dhe Polonise pasi drone te Moskes shkelen hapesiren e vendit anetar te NATO-s.
"Çfarë po ndodh me Rusinë që shkel hapësirën ajrore të Polonisë me dronë? Ja ku jemi!"-ka shkruar Trump.
Mediat amerikane dhe britanike raportojne se presidenti amerikan Donald Trump synon të flasë me presidentin e Polonisë dhe aleatin e tij politik, Karol Nawrocki, më vonë, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për Reuters.
Nderkohe zv.kryeministri polak ka thene se veprimet e Moskes jane tallje e Putinit me planin e Trump per paqe.
Zv.kryeministri polak akuzon Rusinë: Dronët e tyre nuk devijuan, na sulmuan qëllimisht
Zëvendëskryeministri dhe ministri i jashtëm i Polonisë, Radosław Sikorski, tha se dronët rusë mbrëmë “nuk devijuan nga kursi”, por qëllimisht e shënjestruan Poloninë, ndërsa kritikoi “gënjeshtrat dhe mohimet” per ngjarjen nga Rusia .
Në një klip tre-minutësh në gjuhën angleze të publikuar në mediat sociale, Sikorski falënderoi Holandën, Italinë dhe Gjermaninë për ndihmën e tyre në reagimin ndaj inkursioneve.
“Për fat të mirë, askush nuk u lëndua”, tha ai, duke vënë në dukje se “edhe pse NATO nuk është në luftë, agresioni rus godet përtej Ukrainës ”.
Ai tha se ishte “i vetëdijshëm se Rusia pretendon se nuk ka prova që këto ishin dronë rusë, madje duke sugjeruar një provokim ukrainas”, por tha se “gënjeshtrat dhe mohimet” ishin “përgjigje të paracaktuara sovjetike”.
“Kremlini po tallet përsëri me përpjekjet e Presidentit Trump për paqe”, shtoi ai.
“Polonia, BE-ja dhe NATO-ja nuk do të frikësohen dhe ne do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë popullit të guximshëm të Ukrainës.
Është koha që udhëheqja e Rusisë të kuptojë se përpjekja për të rindërtuar perandorinë e fundit të Evropës është e dënuar të dështojë ”, tha zyrtari polak.