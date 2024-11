Zvicra ndalon mbulimin e fytyrës në hapësira publike nga janari

Qeveria zvicerane ka vendosur të ndalojë mbulimin e fytyrës në hapësira publike duke nisur nga nga janari i 2025. Nisma e diskutueshme "anti-burka" u miratua nga 51.2% e votuesve zviceranë në mars 2021.

Neni i ri kushtetues do të zbatohet në Aktin Federal për Ndalimin e Mbulimit të Fytyrës. Shkeljet do të trajtohen përmes procedurës administrative të gjobës për të minimizuar burokracinë. Gjoba administrative që do të paguhet do të jetë 100 CHF dhe mund të paguhet direkt në vend. Megjithatë, ata që refuzuan të paguajnë gjobën administrative do t'i nënshtrohen procedurës së zakonshme e cila parashikon një gjobë maksimale prej 1000 CHF.

Ndalimi i mbulimit të fytyrës nuk zbatohet në aeroplanë apo në ambiente diplomatike dhe konsullore. Fytyra gjithashtu mund të mbulohet në vendet e adhurimit dhe në vende të tjera të shenjta. Përveç kësaj, mbulimi i mbetjeve të fytyrës lejohet për arsye të shëndetit, sigurisë, kushteve të motit dhe zakoneve lokale zvicerane. Lejohet gjithashtu për shfaqje artistike dhe argëtuese dhe për qëllime reklamimi.

Në raste të jashtëzakonshme, mbulimi i fytyrës në hapësira publike mund të lejohet nëse është i nevojshëm për ushtrimin e lirisë së shprehjes dhe tubimit, me kusht që autoriteti përgjegjës t'i ketë miratuar paraprakisht dhe të mos cenohet rendi dhe siguria publike.