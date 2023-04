Zvicra “hap thesin”, jep 55 mijë euro për t’u shpërngulur në fshatin piktoresk

Nëse po mendoni të largoheni nga vendi, atëherë mund të dëshironi të merrni parasysh Zvicrën. Ne e themi këtë sepse një qytet zviceran po u paguan njerëzve 55,000 € vetëm për t’u shpërngulur atje. Fshati Albinen është absolutisht mahnitës, por për fat të keq, mundësitë e punësimit në zonë janë të pakta dhe për këtë arsye vuan nga rënia e popullsisë.

Megjithatë, nëse punoni nga shtëpia dhe planifikoni ta bëni këtë për një kohë të gjatë, lëvizja nuk do të jetë domosdoshmërisht problem për ju.

Familjeve me katër anëtarë u ofrohen 25,000 franga zvicerane (22,406,75 euro) për të rritur për të lëvizur atje dhe 10,000 franga (8,963.94 euro) për fëmijë. Por si të gjitha gjërat e mira, ka disa kërkesa shtesë. Familja juaj duhet të jetë nën 45 vjeç, të jetë shtetas zviceran ose të ketë një leje qëndrimi C. Kjo e fundit kërkon pesë vjet për ta marrë nëse jeni anëtar i BE-së. Pra, ne e kuptojmë se nuk është gjëja më e lehtë të marrësh “dhuratën”.

Ju nuk mund të jetoni kudo dhe do t’ju duhet të zhvendoseni në një shtëpi me një vlerë minimale prej të paktën 200,000 frangash (179,260 £), megjithëse jemi të sigurt që paratë e ofruara për lëvizje do të ndihmonin për ta bërë këtë më të mundshme. Gjithashtu kjo shtëpi duhet të jetë shtëpia juaj kryesore dhe ju duhet të angazhoheni të jetoni në qytetin piktoresk për të paktën 10 vjet.