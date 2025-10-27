“Zonja e parë është burrë”, 10 persona dalin në gjyq në Paris për ngacmim seksual ndaj Brigitte Macron
Dhjetë të pandehur, tetë burra dhe dy gra, të moshës 41 deri në 60 vjeç akuzohen për ngacmim online të Brigitte Macron dhe përballen me deri në dy vjet burg nëse shpallen fajtorë.
Disa të pandehur në gjyqin e Parisit ndanë përmbajtje nga ky influencues amerikan. Në një postim, njëri prej tyre pretendoi se “2,000 njerëz janë gati të shkojnë derë më derë në Amiens”, qyteti i lindjes së çiftit presidencial “për të zbuluar të vërtetën rreth Brigitte”.
Sipas prokurorëve, të pandehurit postuan komente të shumta keqdashëse në lidhje me gjininë dhe seksualitetin e zonjës së parë, me disa që e lidhën ndryshimin e moshës së tyre me "pedofilinë".
Brigitte Macron ngriti një padi penale në gusht 2024, pas së cilës nisën hetime dhe arrestime në dhjetor 2024 dhe shkurt 2025. Avokati i saj nuk iu përgjigj pyetjeve të AFP-së dhe nuk dihet nëse vetë zonja e parë do të paraqitet në seancat dëgjimore.
Midis të pandehurve është Aurelien Poirson-Atlan, një eksperte marketingu 41-vjeçare e njohur në mediat sociale me pseudonimin Zoe Sagan, e cila shpesh shoqërohet me qarqe teoricienësh konspiracioni.
Gjithashtu e akuzuar është Delphine J., 51 vjeç, që njihet me emrin Amandine Roy në internet. Në vitin 2021, ajo publikoi një intervistë katër orëshe me "gazetaren e pavarur" Natacha Rey në kanalin e saj në YouTube, në të cilën ajo pretendoi se Brigitte Macron, e lindur Trogneux, është në të vërtetë "Jean-Michel Trogneux", që është emri i vëllait të saj.
Dy gratë u urdhëruan të paguanin dëmshpërblim për Brigitte Macron dhe vëllain e saj në vitin 2024, por vendimi u rrëzua më vonë në apel. Zonja e Parë që atëherë e ka referuar çështjen në Gjykatën Supreme Franceze.
Teoritë rreth lindjes së supozuar të Brigitte Macron si burrë dolën gjatë fushatës presidenciale të Macron në vitin 2017 dhe vitet e fundit janë përhapur nga qarqet e ekstremit të djathtë dhe ato konspirative në Francë dhe SHBA, ku të drejtat transgjinore janë bërë një nga çështjet kryesore socio-politike.
Në korrik, çifti presidencial ngriti një padi për shpifje në SHBA kundër prezantueses konservatore Candace Owens, e cila prodhoi një serial të quajtur "Becoming Brigitte" dhe pretendoi se zonja e parë kishte lindur burrë.
Avokati i tyre amerikan tha se Macron do t’i paraqesë gjykatës prova shkencore dhe fotografi që i hedhin poshtë këto pretendime.