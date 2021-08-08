Zjarri shkrumboi Atikën, banorët e zonës pa shtëpi dhe makina, ja situata aktuale (Foto)
Rajoni i Atikës është shkrumbuar nga zjarri masiv që e pushtoi për ditë me rrallë. Mediat greke shkruajnë se dëmet në këtë rajon janë të pallogaritshme, duke nisur që nga banesat e qytetarëve, duke e bërë vendin të pajetuesëm.
Orenditë e shtëpisë pothuajse janë jashtë përdorimit, makina e çdo gjë tjetër.
Autoritetet lokale kanë folur pas kësaj gjendje të jashtëzakonshme, duke theksuar se situata ishte shumë e rënduar, aq sa edhe helikopterët nuk mundën që ta neutralizojnë.
Flakët sipas tyre u përhapën aq shpejt, sa janë të lumtur që mund të shpëtonin njerëzit.
Zjarri i madh që kaloi nëpër Varybobi, Thrakomakedones, Kryoneri, Drosopigi dhe Afidnes la kudo hi e tokë të djegur teksa goditi me tërbim rajonin e Atikës, duke shkatërruar gjithçka. Kujtojmë se dy ditë më parë, qeveria greke u ofroi ndihmë të të prekurve nga zjarri.
Vendimi tregon se direkt do marrin 600 euro ndihmë çdo familje, duke vijuar më pas me një ndihmë tjetër, që arrin deri në 6 mijë euro.