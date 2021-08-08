LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarri shkrumboi Atikën, banorët e zonës pa shtëpi dhe makina, ja situata aktuale (Foto)

Lajmifundit / 8 Gusht 2021, 08:40
Bota

Zjarri shkrumboi Atikën, banorët e zonës pa shtëpi dhe

Rajoni i Atikës është shkrumbuar nga zjarri masiv që e pushtoi për ditë me rrallë. Mediat greke shkruajnë se dëmet në këtë rajon janë të pallogaritshme, duke nisur që nga banesat e qytetarëve, duke e bërë vendin të pajetuesëm.

Zjarri shkrumboi Atikën, banorët e zonës pa shtëpi dhe

Orenditë e shtëpisë pothuajse janë jashtë përdorimit, makina e çdo gjë tjetër.

Autoritetet lokale kanë folur pas kësaj gjendje të jashtëzakonshme, duke theksuar se situata ishte shumë e rënduar, aq sa edhe helikopterët nuk mundën që ta neutralizojnë.

Zjarri shkrumboi Atikën, banorët e zonës pa shtëpi dhe

Flakët sipas tyre u përhapën aq shpejt, sa janë të lumtur që mund të shpëtonin njerëzit.

Zjarri shkrumboi Atikën, banorët e zonës pa shtëpi dhe

Zjarri i madh që kaloi nëpër Varybobi, Thrakomakedones, Kryoneri, Drosopigi dhe Afidnes la kudo hi e tokë të djegur teksa goditi me tërbim rajonin e Atikës, duke shkatërruar gjithçka. Kujtojmë se dy ditë më parë, qeveria greke u ofroi ndihmë të të prekurve nga zjarri.

Zjarri shkrumboi Atikën, banorët e zonës pa shtëpi dhe

Vendimi tregon se direkt do marrin 600 euro ndihmë çdo familje, duke vijuar më pas me një ndihmë tjetër, që arrin deri në 6 mijë euro.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion