Zjarri në dasmën në Irak, dhëndri rrëfen momentet e frikshme: Njerëzit filluan të ulërinin, gruan e tërhoqa zvarrë...

Një nuse dhe dhëndër, festa e dasmës së të cilëve përfundoi në tragjedi pasi një zjarr vrau më shumë se 100 të ftuar të tyre, janë të shkatërruar dhe nuk mund të jetojnë më në komunitetin e tyre.

Revan, 27 vjeç dhe nusja Haneen, 18, ndihen “të vdekur brenda” pavarësisht se i mbijetuan zjarrit, i cili filloi brenda një sallë të mbushur plot dasmorë në Qaraqosh, provincën Nineveh në Irakun verior.

Revan tha për Sky News se humbi 15 anëtarë të familjes së tij në zjarr, duke shtuar se nusja “nuk mund të flasë” pasi humbi 10 të afërm, përfshirë nënën dhe vëllain e saj. Në gjendje kritike është edhe babai i saj.

Të paktën 150 të tjerë u plagosën.

Shikoni videon e intervistës:

“Kjo ishte, ne nuk mund të jetojmë më këtu. Dua të them, sa herë që përpiqemi të kemi pak lumturi, na ndodh diçka tragjike dhe e shkatërron lumturinë. Pra, është më mirë që ne të largohemi ”, shtoi Revan. “Është e vërtetë që ne ulemi këtu përpara jush të gjallë. Por brenda ne jemi të vdekur. Ne jemi të mpirë. Ne jemi të vdekur brenda”, tha ai.

Dasma e së martës mbrëma kishte rreth 900 të ftuar. Ndërsa raportet fillestare për shkakun e zjarrit ishin fishekzjarrët e nisura për kërcimin e çiftit, Revan beson se zjarri filloi disi në tavan: “Mund të ketë qenë një qark i shkurtër, nuk e di. Por zjarri filloi nga tavani. E ndjemë vapën… Kur dëgjova kërcitjen dhe pashë në tavan”, tha ai. “Pastaj tavani filloi të shkrihej. U deshën vetëm pak sekonda”.

Videoja që është shfaqur tregon çiftin duke kërcyer ndërsa copa të zjarrta bien nga tavani.

Gjatë vallëzimit, siç tha 27-vjeçari, ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike dhe kur është kthyer rryma ka “parë zjarr” në tavan. Pikërisht atëherë njerëzit filluan “të bërtasin dhe të iknin”.

Ai vazhdoi të përshkruante ndihmën e gruas së tij, e cila nuk mund të ecte për shkak të fustanit të nusërisë. “E kapa gruan time dhe fillova ta tërhiqja zvarrë dhe të përpiqesha ta nxjerr nga hyrja e kuzhinës. Ndërsa njerëzit largoheshin, njerëzit e shkelnin atë. Këmbët e saj janë të lënduara”.

Revan tha se kishte vetëm një zjarrfikës, i cili “nuk funksionoi”.

Çifti i ri është shumë i trishtuar. “Të afërmit tanë, miqtë tanë, të dashurit tanë janë zhdukur të gjithë. Dy ditë më parë ne varrosëm dajën e Hanen dhe dy vajzat e tij. Dje varrosëm dajën tjetër të saj. Sot varrosëm vajzën e tij dhe nënën e saj. Babai i saj është në gjendje kritike”, tha Revan.

Ngërçi i dialogut Kosovë-Serbi, që po zhvillohet nën ndërmjetësimin e bashkimit evropian, duket se ka rritur “dashurinë” e dy vendeve për Shtetet e bashkuara të Amerikës. Presidentja e Kosovës Vjosa osmani si dhe homologu asaj serb Aleksander Vuçiç, dolën me mesazhe të qarta për ecurinë e bisedimeve dhe për shkaqet që kanë çuar në ngadalësimin e procesit. Të dy drejtuan gishtin nga Bashkimi Evropian.

Fillimisht ishte Osmani, ajo e cila në një intervistë për mediat vendase foli për domosdoshmërinë e përfshirjes së Uashingtonit në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, në një kohë kur negociatat diplomatike në Bruksel nuk po arrijnë të prodhojnë rezultate të prekshme.

Ajo madje tha se duhet te krijojnë draftin e Asosiacionit me Shba dhe më pas tia paraqesin sekretarit amerikan, Antony Blinken.

“Mendoj se kështu është zgjidhja, të ulemi me partnerët tanë në Shtetet e Bashkuara, ta prezantojmë para sekretarit amerikan të Shtetit draftin tonë, i cili është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës” deklaroi presidentja osmani.

Nga ana tjetër, Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, deklaroi se Beogradi mund të arrijë më shumë nëse procesi i dialogut do të udhëhiqej nga Uashingtoni. “Ne kemi më shumë mirëkuptim, mund të arrijmë më shumë me SHBA-të sesa me BE-në”, deklaroi presidenti serb.

Këto deklarata vejnë në pikëpyetje gatishmërinë e të dyja palëve për të zbatuar marrëveshjen e arritur në Ohër, që njihet gjerësisht si plani franko gjerman.

Zyrtarët amerikanë në mënyrë të përsëritur kanë deklaruar se ata nuk janë pjesë të ndërmjetësimit, por mbështesin plotësisht procesin e lehtësuar nga Brukseli. Madje ata e kanë mbështetur propozimin duke thënë se është një bazë e mirë, që do të dërgojë në synimin final: normalizimin e marrëdhënieve.