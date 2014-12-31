LEXO PA REKLAMA!

Zjarri në traget, nuk dihet ende fati i 98 pasagjerëve

Lajmifundit / 31 Dhjetor 2014, 18:42
Aktualitet

tragetiii14Të paktën 98 persona që ishin në tragetin “Norman Atlantik” nuk dihet se ku kanë përfunduar. Këtë e ka thënë Prokurori i Barit, Xhuzepe Volpe, duke folur rreth pasagjerëve të tragetit që mori flakë të dielën.

Ai tha se 80 pasagjerë kanë mbërritur në greqi në orët e fundit të transportuar nga një helicopter dhe një anije shpëtimi, ndërsa për një anije tjetër e cila ka ndërhyrë në shpëtimin e pasagjerëve nuk dihet akoma ku ka përfunduar.

Prokurori i Barit tha se trageti po drejtohet për në portin e Vlorës, pasi kushtet e vështira atmosferike nuk ia mundësojnë dërgimin e tij drejt portit te Puljas, ku dhe ishte parashikuar.

