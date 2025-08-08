Zjarr masiv në Los Anxhelos, “Canyon Fire” përhapet me shpejtësi! Mbi 2.700 banorë evakuohen
Një zjarr i madh në veriperëndim të Los Anxhelosit ka detyruar mijëra njerëz të evakuohen nga shtëpitë e tyre. Zjarri shpërtheu të enjten pasdite në kufirin mes qarqeve Ventura dhe Los Anxhelos. Deri të premten në mëngjes (ora lokale), zjarri kishte djegur rreth 20,000 hektarë, raporton BBC.
Autoritetet njoftojnë se zjarri mbetet plotësisht jashtë kontrollit, ose “0% i kontrolluar”. Temperaturat e larta, që kalojnë (37 gradë Celsius), dhe thatësira po i vështirësojnë përpjekjet për të shuar flakët.
Temperaturat pritet të shkojnë deri në 37.7°C, sipas Shërbimit Kombëtar Meteorologjik, gjë që po e vështirëson ndjeshëm punën për shuarjen e flakëve.
Qyteti Santa Clarita, një nga zonat më të afërta me vatrën e zjarrit, është në gjendje të lartë gatishmërie. Autoritetet u kanë kërkuar banorëve të qëndrojnë larg zonave të prekura dhe të respektojnë urdhrat për evakuim.