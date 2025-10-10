Maria Corina Machado fiton çmimin Nobel për Paqen, simbol i rezistencës demokratike në Venezuelë
Komiteti Norvegjez i Çmimit Nobel ka shpallur fituese të Çmimit Nobel për Paqen për vitin 2025, politikanen opozitare venezueliane Maria Corina Machado.
Machado u vlerësua për përkushtimin e saj të palëkundur në mbrojtjen e të drejtave demokratike të popullit të Venezuelës dhe për përpjekjet e saj në promovimin e një tranzicioni të drejtë e paqësor nga diktatura drejt demokracisë.
Pavarësisht se gjatë vitit të fundit është detyruar të jetojë e fshehur dhe përballet me kërcënime serioze për jetën e saj, Machado ka zgjedhur të qëndrojë në vend, duke u bërë simbol i guximit dhe shpresës për miliona qytetarë venezuelianë.
“Kur autoritarët marrin pushtetin, është jetike të njihen mbrojtësit e guximshëm të lirisë që ngrihen dhe rezistojnë. Demokracia varet nga njerëzit që refuzojnë të heshtin, që guxojnë të dalin përpara pavarësisht rrezikut të madh dhe që na kujtojnë se liria nuk duhet të merret kurrë si e mirëqenë, por duhet të mbrohet gjithmonë, me fjalë, me guxim dhe me vendosmëri”, tha Komiteti Norvegjez i Nobelit.
Si udhëheqëse e lëvizjes demokratike në Venezuelë, Maria Corina Machado është bërë një prej figurave më të spikatura në Amerikën Latine.
Ajo arriti të bashkojë një opozitë dikur të përçarë, duke e orientuar drejt një qëllimi të përbashkët, kërkesës për zgjedhje të lira dhe një qeveri përfaqësuese.
“Kjo është pikërisht ajo që qëndron në zemër të demokracisë: vullneti ynë i përbashkët për të mbrojtur parimet e sovranitetit popullor, edhe nëse nuk pajtohemi. Në një kohë kur demokracia është nën kërcënim, është më e rëndësishme se kurrë të mbrojmë këtë terren të përbashkët.”