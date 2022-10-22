Zhduket avioni me pasagjerë gjermanë në Kosta Rika
Një avion me 5 pasagjerë gjermane u zhduk të premten në një zonë detare pranë Kosta Rikës, sipas një njoftimi të ministrisë së Sigurisë Publike të Amerikës Qendrore, Jorge Torres.
“Ne morëm një njoftim urgjent për zhdukjen e një avioni të vogël, i cili po fluturonte nga Meksika në aeroportin Limon”, tha ministri.
“Komunikimi i avionit me kullën e kontrollit humbi afër Barra de Parismina, në bregdetin e Kosta Rikës në Karaibe dhe ne aktivizuam menjëherë protokollet e brendshme” për ta lokalizuar atë, shtoi ministri.
Sipas, Torres, avioni u zhduk të premten në orën 18:00. Pas disa orësh, kërkimi për të u ndërpre për shkak të errësirës dhe kushteve të këqija të motit.
Kërkimet pritet të vazhdojnë edhe ditën e sotme.
Nderkohe Një aeroplan me një motor është përplasur në një hambar pranë një ndërtese apartamentesh në New Hampshire, duke i marrë jetën të gjithë personave në bord. Flakët që shkonin deri në 12 metra u panë të ngriheshin në ajër pas përplasjes të së premtes mbrëma, që ndodhi pranë aeroportit Dillant-Hopkins të Keene.
Drejtuesit e qytetit thanë në një deklaratë: “Ka një përplasje avioni pranë aeroportit Keene në një bllok banimi pranë Hope Chapel.
“Nuk ka të lënduar në bllokun e banesave. Fatkeqësisht ata në aeroplan kanë humbur jetën. FAA është njoftuar. Detajet shtesë do të ndahen kur të bëhen të disponueshme.”
Nuk dihet ende sesa persona ndodheshin në bord në momentin që aeroplani u përplas.