“Zgjohet” Wagner, nis stërvitjet me ushtrinë bjelloruse 1 km larg Polonisë

Atëherë kur u mendua se Wagner kishte marrë pushimet dhe do të angazhohej vetëm në operacionet në Afrikë, mercenarët e Yevgeny Prigozhin ka nisur të ndërtojë një bazë me tenda në aeroportin Zyabrovka, rreth 24 kilometra nga kufiri ukrainas.

Pretendimet vijnë nga Qendra Kombëtare e Rezistencës Ukrainase, e cila pretendon se kampi do të strehojë rreth 1,000 mercenarë dhe do përdoret për “aktivitete subversive” në rajonin e Chernihiv, një zonë që mbetet nën kontrollin e Ukrainës.

Prigozhin, i cili supozohet se u internua në Bjellorusi pas rebelimit jetëshkurtër të qershorit duket se ka ndërmend të strehojë për një kohë të gjatë mercenarët e tij.

Madje, Wagner sipas Institutit për Studimin e Luftës ka kryer stërvitje ushtarake pranë Brest, një nga qytetet më të mëdha të Bjellorusisë, rreth 1 kilometër larg kufirit polak.





Ministria e Mbrojtjes së Bjellorusisë po ashtu ndau foto të ushtrisë së saj duke praktikuar stërvitje në poligonin e qitjes Gozhsky, i cili ndodhet rreth 15 km larg nga qyteti i Grodno, në kufirin bjelloruso-polak.

Si përgjigje për zhvillimet e reja në kufi, Varshava ka rënë dakord të dërgojë më shumë trupa, rreth 1000 ushtarë të kërkuar nga Roja kufitare, për ti përforcuar ato.

Kërkesa ishte për të ndihmuar autoritetet të merren me rastet në rritje të emigracionit në Poloni nga Bjellorusia, por stërvitjet e fundit do të ofrojnë arsye të mëtejshme për Varshavën për të dërguar përforcime.

Të gjitha këto zhvillime në kufijtë e NATO-s dhe Ukrainës tregojnë se pretendimet e Bjellorusisë se Wagner do të trajnojë trupat e saj, është në të vërtetë një kërcënim nga presidenti Lukashenko me urdhër të Vladimir Puti