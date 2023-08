Zgjidhja 1-minutëshe e Mark Zuckerberg për t’i dhënë fund pavendosmërisë

Gjashtëdhjetë sekonda është gjithçka që do t’ju duhet, për të thjeshtuar ditën tuaj.

Në botën me ritme të shpejta të biznesit, shpesh e gjejmë veten të mbërthyer në një situatë të ndërlikuar: marrjen e vendimeve.

Pavendosmëria është një shqetësim i madh, që mund t’ju humbasë kohë dhe mundësi të çmuara.

Kur nuk mund të vendosim, kjo krijon mundësi për dyshim dhe hamendësime, duke shkaktuar stres dhe ankth për veten dhe ekipin.

Kjo paqartësi mund të çojë në mosplotësimin e afateve, humbje të marrëveshjeve dhe dëmtimin e reputacionit.

Më e keqja nga të gjitha, pengon inovacionin dhe mbyt krijimtarinë, ndërsa zhytemi në debate të pafundme.

Si ta thyejmë ciklin e pavendosmërisë dhe të ecim përpara me besim?

Zuckerberg: Thjeshtoni duke reduktuar zgjedhjet tuaja

Ndërsa thjeshtimi dhe zvogëlimi i zgjedhjeve të dikujt, nuk tingëllon shumë i zgjuar, ky veprim nuk zakonisht praktikohet kur përballemi me mbingarkesë vendimmarrëse.

Bashkëthemeluesi i Facebook, Mark Zuckerberg, është i njohur për eliminimin e zgjedhjeve të panevojshme nga rutina e tij e përditshme, për të ndihmuar në reduktimin e lodhjes nga marrja e vendimeve, e cila është e lidhur me impulsivitetin dhe pavendosmërinë.

Një shembull klasik, se si ai e thjeshton vendimmarrjen, është veshja e tij ‘uniformë’, me xhinse, atlete dhe një bluzë gri. Po, ai e bën këtë çdo mëngjes.

Kur u pyet për veshjet e tij në vitin 2014, ai i tha audiencës: “Unë me të vërtetë dua të pastroj jetën time, që të marr sa më pak vendime të jetë e mundur për çdo gjë, përveç se si t’i shërbej më mirë këtij komuniteti.”

Nëse jeni të bllokuar nga shumë zgjedhje të panevojshme brenda një dite, zvogëlimi i tyre ju ndihmon të shpërndani mendjen tuaj dhe të përqendroheni në vendimet më të mëdha dhe vërtet të rëndësishme.

Çfarë të bëni

E gjeni ndonjëherë veten duke mbërritur në punë në mëngjes, uleni në tavolinën e punës, kontrolloni emailin, dhe vini re se keni kaluar 15 minuta duke ngulur sytë në ekranin e kompjuterit, të pasigurt se cilën detyrë urgjente duhet të trajtoni së pari?

Një mënyrë e dobishme, për të shmangur lodhjen nga marrja e vendimeve, dhe për të përcaktuar prioritetet tuaja, vjen nga libri i Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People.

Në 60 sekonda ose më pak, mundësisht herët në mëngjes ndërsa pini kafen, mendoni për gjithçka që do të bëni sot dhe vendosni:

Çfarë do të vazhdoj të bëj? (Qëllimi është të bëni atë, që vetëm ju mund ta bëni.)

Çfarë do të delegoj? (Dikush duhet ta bëjë atë, jo vetëm ju. Pra, çfarë mund të delegoni menjëherë, që do t’ju lironte të bënit atë, që mund të bëni vetëm ju?)

Çfarë do të eliminoj? (Gjërat që as dua t’i bëj dhe as nuk duhet t’i bëj. Dhe as askush nuk do t’i bëjë. Kështu që lërini!) / Revista Monitor