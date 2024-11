 Zyrtare, Donald Trump zgjidhet Presidenti i 47 i SHBA

Uashington - Donald Trump kthehet sërish ne Shtepine e Bardhe si presidenti i 47 i SHBA. Rezultati tashme zyrtar, tregon se republikani ka marre 279 vota nga 270 qe i nevojiten ne raport me rivalen Kamala Harris, qe ka siguruar vetem 223 vota.

Me një fitore në Uiskonsin, zoti Trump siguroi 277 vota elektorale nga 270 sa janë të nevojshme për të siguruar presidencën.

Mëngjesin e së mërkurës ndërsa ende po numëroheshin votat, zoti Trump shpalli fitoren në një tubim në Florida.

“Kjo ishte një lëvizje që askush nuk e ka parë ndonjëherë më parë dhe sinqerisht, kjo ishte, besoj, lëvizja më e madhe politike e të gjitha kohërave”, u tha zoti Trump mbështetësve të tij.

Ai garoi me rivalen demokrate, Kamala Harris, aktualisht Nënpresidente, e cila deri tani siguroi 224 vota elektorale.

Zoti Trump është ish-Presidenti i parë që nga Grover Cleveland që rikthehet në Shtëpinë e Bardhë pasi humbi një palë zgjedhje pas mandatit të parë.

Trump do të kthehet në detyrën më të lartë të vendit katër vjet pas një kryengritje në Kapitolin e SHBA-së, si pjesë e një përpjekjeje për të mbajtur pushtetin pasi ai refuzoi të pranonte rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020, të cilat i humbi ndaj Presidentit Joe Biden.

CNN shkruan se zgjedhja e Trump paraqet një situatë ligjore të paprecedentë pasi presidenti i zgjedhur ishte planifikuar të dënohej në gjykatën penale të Nju Jorkut këtë muaj pasi u dënua për 34 akuza të krimit për falsifikimin e të dhënave të biznesit në fillim të këtij viti.

Trump përballet gjithashtu me akuza të tjera penale të ngritura nga prokurori i posaçëm Jack Smith në çështjen e tij të vazhdueshme për përmbysjen e zgjedhjeve federale. Ish-presidenti i bëri akuzat e shumta penale kundër tij një pikë qendrore në fushatën e tij të 2024-ës, pasi ai argumentoi se ishte në shënjestër të padrejtë dhe u zotua të kërkonte "hakmarrje".

Parashikimet e fundit vendosin Trump në 279 vota dhe rivalen e tij Harris në 223 vota. Me këto parashikime të fundit - dhe vendimtare - nga Alaska dhe Wisconsin, Trump tani ka 279 vota të kolegjit elektoral.

Me sistemin e votimit të SHBA-së, çdo shtet ose territor në mënyrë efektive drejton zgjedhjet e veta dhe më pas dërgon një numër të caktuar zgjedhësish - i cili bazohet afërsisht në madhësinë e tij të popullsisë - për të votuar në atë që quhet kolegji zgjedhor.

Në 50 shtete, plus Uashington DC, ka 538 vota dhe fituesi është kandidati që merr 270 ose më shumë.

Avantazhi i Trump gjate numerimit te rezultateve, zhvillimt ore pas ore

Ish-presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është në prag të fitores së zgjedhjeve, duke siguruar fitoren në disa shtete kyçe, përfshirë Pensilvaninë dhe duke zbehur shanset për një fitore të Nënpresidentes Kamala Harris.

Zoti Trump ka siguruar 267 nga 270 votat e nevojshme elektorale për të siguruar fitoren. Trump fitoi ose kryeson në disa nga shtetet vendimtare për rezultatin e zgjedhjeve. Përveçse në Pensilvani ai fitoi edhe në Xhorxha dhe Karolinën e Veriut.

Zonjës Harris e cila ka fituar deri tani 224 vota elektorale do t’i duhej të fitojë në të gjitha shtetet e mbetura përfshirë Miçiganin, Viskonsin, Nevadën dhe Arizonëm.

Përveç kësaj, republikanët morën kontrollin në Senatin prej 100 anëtarësh të martën vonë, por ende nuk dihet se cila parti do të kontrollojë Dhomën e Përfaqësuesve.

Trump deklaroi fitoren herët të mërkurën dhe falënderoi mbështetësit e tij në një tubim në Florida.

Zelensky uron Trump, a do marre fund lufta?

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky përgëzoi ish-presidentin Donald Trump të mërkurën dhe tha se ai vlerëson angazhimin e tij për "paqe përmes forcës".

Zelensky tha në një postim në rrjetet sociale, “Më kujtohet takimi ynë i mrekullueshëm me Presidentin Trump në shtator, kur diskutuam në detaje partneritetin strategjik Ukrainë-SHBA, Planin e Fitores dhe mënyrat për t'i dhënë fund agresionit rus kundër Ukrainës”.

“Unë e vlerësoj angazhimin e Presidentit Trump ndaj qasjes ‘paqe përmes forcës’ në çështjet globale.

Ky është pikërisht parimi që praktikisht mund të afrojë paqen e drejtë në Ukrainë. Unë shpresoj se do ta vëmë në veprim së bashku, "tha Zelensky.

“Ne presim me padurim një epokë të një shteti të fortë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nën udhëheqjen vendimtare të Presidentit Trump.

Ne mbështetemi në ndihmen e vazhdueshme dypartiake për Ukrainën në Shtetet e Bashkuara”, shtoi ai.

"Ne jemi të interesuar të zhvillojmë bashkëpunim politik dhe ekonomik reciprokisht të dobishëm që do të përfitojë të dy kombet tona."

Gjatë fushatës së tij, Trump sugjeroi se do t'i japë fund mbështetjes për përpjekjet e luftës së Kievit dhe pretendoi se mund ta zgjidhte luftën "brenda një dite".

Kushtet e një plani paqeje të paraqitur nga kandidati i tij për nënpresident, JD Vance përfshinin kushte që Presidenti rus Vladimir Putin ka kërkuar, të tilla si mbajtja e tokës së pushtuar nga Rusia dhe dhënia e Ukraina një "garanci neutraliteti".

Urimet e lidereve boterore per Donald Trump

Presidenti francez Emmanuel Macron tha se është “gati të punojë së bashku” me Trump për herë të dytë

Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i bën jehonë ndjenjës së Zelenskit dhe thotë se udhëheqja e Trump do të jetë "kyç" mes "një numri në rritje sfidash globalisht".

Kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni vlerëson "aleancën e palëkundur" të vendit të saj me SHBA-në dhe thotë se është një lidhje që do të "forcohet edhe më tej" me Trump.

Petr Fiala, kryeministri çek, thotë se ai dëshiron "të sigurojë që marrëdhëniet midis vendeve tona të mbeten në nivelin më të lartë ... dhe që ne të vazhdojmë t'i zhvillojmë ato për të mirën e qytetarëve tanë".

Ende nuk ka reagime nga presidenti rus Vladimir Putin

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar thotë se mezi pret të punojë me Trump

Keir Starmer ka uruar Donald Trump për atë që ai e quan një "fitore historike zgjedhore".

“Mezi pres të punoj me ju në vitet në vijim”, thotë kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, duke shtuar:

“Si aleatët më të afërt, ne qëndrojmë krah për krah në mbrojtje të vlerave tona të përbashkëta të lirisë, demokracisë dhe sipërmarrjes.

“Nga rritja dhe siguria te inovacioni dhe teknologjia, e di se marrëdhënia speciale MB-SHBA do të vazhdojë të përparojë në të dy anët e Atlantikut për vitet në vijim.”-thekson kryeministri Britanik.

"Rikthimi i madh", Netanjahu uron Trump

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e uroi Donald Trumpin për “kthimin më të madh të historisë”, pasi ish-presidenti i SHBA-së dukej i gatshëm për të arritur fitoren në zgjedhjet presidenciale të SHBA-së.

“Kthimi juaj historik në Shtëpinë e Bardhë ofron një fillim të ri për Amerikën dhe një riangazhim të fuqishëm ndaj aleancës së madhe mes Izraelit dhe Amerikës. Kjo është një fitore e madhe!” tha Netanyahu në një postim në X.

Donald Trump pritet të mbërrijë së shpejti në festën e vëzhgimit të fushatës së tij në West Palm Beach në Florida, ku pritet të flasë.

Së bashku me Trump, pranë tij janë Elon Musk, i cili ka bërë fushatë të madhe për Trump, si dhe aleatët politikë Robert F Kennedy Jr dhe Tulsi Gabbard.

Nga ana tjetër mbështetësit republikanë kanë përshëndetur autokolonën e Donald Trump në Florida teksa po kalonte rrugës për në partinë e tij.

Zgjedhjet në SHBA, Trump merr 246 vota, Harris 210, Presidentit të ri i duhen 270

Ish-Presidenti Donald Trump fiton në shtetin e Xhorxhias.

Nënpresidentja Harris ka siguruar tashmë 210 vota elektorale, ndërsa ish-Presidenti Trump 246. Duhen të paktën 270 vota për të fituar presidencën.

Trump fiton 2 fusha kryesore beteje:

Donald Trump do të rimarrë fushën e betejës Gjeorgjinë, të cilën e humbi ngushtë në vitin 2020.

Sipas CNN, ai do të fitojë gjithashtu Karolinën e Veriut, duke zvogëluar shtigjet e mundshme të Kamala Harris drejt fitores.

Numërimi i votave vazhdon në shtetet kryesore.